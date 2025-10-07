Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

El músico Gustavo Cordera anunció la suspensión de sus recitales en distintas provincias del país, entre ellas Paraná, tras los episodios de protesta que motivaron la cancelación de sus últimas presentaciones

A través de un video publicado en redes sociales, el exlíder de Bersuit Vergarabat explicó que la decisión responde a una supuesta “falta de garantías institucionales y legales” para continuar con la gira.

“Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. Siento que no tenemos las garantías institucionales ni legales para poder seguir tocando. Para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes decidí reprogramar todos los conciertos”, señaló el músico, en referencia a los shows previstos en San Francisco, Neuquén, Bahía Blanca y Caleta Olivia, que también serán reprogramados.

Cordera indicó que la medida busca “proteger a los productores” y evitar nuevos conflictos, luego de que en Entre Ríos y Córdoba organizaciones feministas se manifestaran frente a los lugares donde iba a presentarse, expresando su rechazo a su regreso a los escenarios.

Pese a las cancelaciones, el artista confirmó que mantendrá su show en el Estadio Obras Sanitarias, previsto para el 1º de noviembre. “Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones y todo el amor que nos tenemos. En ese lugar nos haremos sentir”, afirmó.