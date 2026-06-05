Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

En octubre de 2025 el Concejo Deliberante declaró a Carlos Indio Solari, nacido en esta ciudada el 17 de enero de 1949, Ciudadano Ilustre de Paraná

En octubre de 2025 el Concejo Deliberante declaró a Carlos Indio Solari, nacido en esta ciudada el 17 de enero de 1949, Ciudadano Ilustre de Paraná

En octubre del año pasado e l Concejo Deliberante de Paraná, junto a músicos locales, decidió homenajear en vida a Carlos Indio Solari , y aprobó por unanimidad un proyecto para declararlo Ciudadano Ilustre.

Indio Solari fallecimiento (2)

El proyecto fue impulsado por el concejal Máximo Miguez, del bloque Más para Entre Ríos, junto a un colectivo de artistas locales que desde hace tiempo desarrolla intervenciones y actividades culturales gratuitas en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además, la iniciativa buscaba también señalizar con una placa su casa natal, ubicada en el edificio donde actualmente funciona el Correo Argentino, donde vivió hasta los seis años.

Indio Solari fallecimiento (6)

En esa oportunidad, el cuerpo deliberativo acompañó la propuesta por unanimidad, en reconocimiento al legado cultural del artista. La declaración será acompañada por la colocación de una placa alusiva en su casa natal, gesto que busca reforzar la identidad local y la memoria colectiva de una ciudad que vio nacer a uno de los íconos más influyentes del rock nacional.