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Riquelme levantó el teléfono y le ofreció el cargo de DT de Boca a Arruabarrena

El presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, se movió rápido y llamó al Vasco, quien le dijo que tiene ganas de volver al club.

5 de junio 2026 · 17:28hs
Rodolfo Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena, el apuntado en Boca.

A pocos días de la confirmación del final del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, el presidente del club, Juan Román Riquelme, se movió rápido, levantó el teléfono y le ofreció el cargo a Rodolfo Arruabarrena, quien le dio una respuesta afirmativa y, a falta de detalles, quedó a un paso de tener su segundo ciclo al frente del Xeneize.

El llamado de Riquelme

Tan solo 48 horas después de que el Sifón oficialmente finalice su vínculo con Boca, al Vasco le sonó el teléfono mientras descansaba en un campo en la zona de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Allí, con poca señal, el exfutbolista del Xeneize atendió y del otro lado estaba Riquelme, con el ofrecimiento de tomar las riendas del club. La respuesta del entrenador fue afirmativa en cuanto a las ganas, aunque ahora resta una segunda charla sobre el proyecto deportivo y los números, algo que seguramente se dará durante el fin de semana.

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De confirmarse, el Vasco tendrá así su segundo ciclo al frente del conjunto de la Ribera, después de su paso entre 2014 y 2016. Aquella vez, después de lo que fue la tumultuosa salida de Carlos Bianchi tras una tercera etapa con más sombras que luces, el exlateral izquierdo de Boca agarró un fierro caliente, encaminó al equipo y coronó con dos títulos locales: el torneo de la liga y la Copa Argentina 2015.

Después, las dolorosas eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 macaron al entrenador, sobre todo después del episodio del gas pimienta. Así, al finalizar su ciclo, decidió continuar su carrera en el exterior, con pasos por Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos, en donde no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Riquelme Boca Rodolfo Arruabarrena
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