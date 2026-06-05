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Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Encontraron en Buenos Aires a una joven víctima de trata que era buscada en Concepción del Ururguay, desde abril. Detuvieron a su pareja

5 de junio 2026 · 10:59hs
Encontraron en Buenos Aires a una joven víctima de trata que era buscada en Concepción del Ururguay

Encontraron en Buenos Aires a una joven víctima de trata que era buscada en Concepción del Ururguay, desde abril. Detuvieron a su pareja.

Tras un exhaustivo y coordinado trabajo de investigación criminal llevado a cabo por la Jefatura Departamental Uruguay dieron con el paradero de una joven de 33 años en la provincia de Buenos Aires. La mujer estaba en Buenos Aires. Detuvieron a su pareja actual, quien contaba con una orden de captura federal vigente en una causa por trata de personas.

La ciudadana, identificada como F.D.A, de 33 años, faltaba de su hogar en Concepción del Uruguay desde el pasado 28 de abril. No obstante, la denuncia formal fue radicada por su madre de 65 años, a mediados de mayo en la sede policial local.

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Debido al paso de los días y el contexto de la ausencia, el pasado 22 de mayo se reiteró formalmente su búsqueda por disposición del Juzgado de Familia, Penal y de Niños y Adolescentes N° 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de la doctora Alejandra Beatriz Núñez.

Desde un primer momento, el personal especializado de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto a la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Uruguay, desplegaron rigurosas tareas de inteligencia e investigación de campo. El seguimiento de pistas tecnológicas y testimoniales permitió determinar de manera certera que la mujer no se encontraba en la provincia, sino en el conurbano bonaerense, bajo el entorno de su pareja.

El operativo y la salida en comisión

Con los datos recabados y bajo el Oficio Judicial (enmarcado en una causa por Violencia de Género), en la tarde de este jueves se autorizó la salida inmediata de una comisión policial entrerriana rumbo a la provincia de Buenos Aires. La comitiva oficial, a bordo de una unidad conto con personal policial femenino, vital para garantizar el resguardo y acompañamiento de la ciudadana.

Los efectivos de Concepción del Uruguay arribaron a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) en Función Judicial Moreno–General Rodríguez. En dicha sede bonaerense se constató el hallazgo de F.D.A y se coordinó su traslado seguro. Alrededor de las 22.40 horas, la comitiva policial regresó a Concepción del Uruguay, restituyendo a la mujer en el domicilio de su madre, dándose por finalizado y sin efecto el pedido de localización.

Giro en la investigación: Captura por Trata de Personas

El procedimiento policial derivó en un importante golpe judicial cuando se procedió a identificar a la pareja actual de la mujer, un hombre de 46 años.

Al corroborar sus datos en los sistemas de seguridad, los investigadores establecieron que sobre este pesaba un Pedido de Detención y Captura Vigente emitido por el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Penal N° 1, a cargo de la Jueza Federal Subrogante, doctora Analía Graciela Ramponi. El sujeto se encontraba prófugo en el marco de una causa caratulada por el presunto Delito de Trata de Personas, originada a raíz de una denuncia con identidad reservada.

Ante esto, las autoridades de la DDI de General Rodríguez hicieron efectiva la inmediata detención, quien quedó tras las rejas de forma preventiva a disposición exclusiva de la Justicia Federal.

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