La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Brandon Comas, de espaldas, cuando se presentó en la Justicia con su abogado en la causa Calleja. Luego sería apartado de la investigación.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, bajo la presidencia de la jueza Noemí Berros, resolvió este jueves no hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por Brandon Comas. El joven se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años y tres meses de prisión en la Unidad Penal de Paraná tras ser hallado coautor del delito de transporte de estupefacientes en octubre de 2023.

Comas, quien adquirió notoriedad pública tras ser vinculado inicialmente al crimen de Gonzalo Callejas en 2021 —del cual fue apartado de la investigación en la que fueron condenados Ezequiel Morato y Francisco Giménez—, buscaba obtener el beneficio de la morigeración de su detención alegando razones familiares.

El caso por el que fue condenado lo inició Gendarmería Nacional el 30 de septiembre del 2022. Ese día, a las 10.30 en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 115, el personal del Escuadrón 63 Zárate Brazo Largo, en las cercanías de la localidad de Ibicuy, detectó durante un control vehicular una encomienda que contenía marihuana. Al parecer, los funcionarios observaron un bulto –tipo conservadora, envuelto en nylon de color negro y cinta de embalar– por su peso, olor y dimensiones hizo sospechar que en el interior tenía droga.

Por esta situación, solicitaron la presencia del operador de scanner quién, con el equipo correspondiente, procedió a constatar bultos de diferentes tamaños y formas que cambiaban de colores, presumiéndose por ende, que se trataría de alguna sustancia vegetal en su estado natural.

Dentro de la caja, se hallaron siete envoltorios de diferentes tamaños compuestos por nylon transparente tipo film, con una sustancia pastosa de color marrón y pintura de color blanca, que resguardaban en su interior paquetes rectangulares de diferentes tamaños, que al realizarse la prueba de narcotest sobre algunos paquetes elegidos al azar, dio resultado positivo para marihuana. Los investigadores lograron determinar que Comas estuvo en la provincia de Misiones realizando el embarque de la droga. Junto a él fue condenado otro joven, Jorge Godoy.

Los argumentos del rechazo

Según supo UNO, la defensa de Comas fundamentó el pedido en la necesidad de cuidar a su hijo menor de edad y en la situación de su pareja, quien trabaja y es el único sustento del hogar.

Por su parte, el Fiscal General José Ignacio Candioti manifestó que no se acreditó que el menor se encontrara en situación de abandono o con necesidades básicas insatisfechas, sugiriendo que existen otros familiares que pueden colaborar con su cuidado.

Un relevamiento realizado por el COPNAF resultó determinante para la decisión judicial. El informe detalló que la madre del niño rompió el vínculo con Comas hace más de seis meses y se ha mudado de domicilio. En su nueva residencia, la mujer ha logrado organizar un negocio propio que le permite cuidar de su hijo.

El organismo concluyó que la madre cuenta con una red de apoyo familiar activa y que "no se advierten indicadores de riesgo que comprometan el bienestar integral del niño", por lo que no es necesaria su intervención.

Actualmente, el vínculo significativo que mantiene Comas durante su detención es con su madre, quien lo visita regularmente y es la encargada de llevar al niño a la unidad penal cuando la madre de este lo autoriza. Ante la falta de fundamentos que encuadren en las excepciones legales para la prisión domiciliaria, el tribunal ratificó la permanencia de Comas en el establecimiento carcelario.