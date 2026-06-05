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El Municipio instaló nueva iluminación LED en el Complejo El Sol

Las tareas consistieron en la colocación de 9 farolas F-194, 10 artefactos LED, 4 reflectores LED y recambio de luces de sodio por LED.

5 de junio 2026 · 17:38hs
El Municipio instaló nueva iluminación LED en el Complejo El Sol

El Municipio instaló nueva iluminación LED en el Complejo El Sol

La Municipalidad renovó el sistema lumínico LED del predio polideportivo en la zona oeste de la ciudad. La intervención busca garantizar mejor visibilidad en actividades nocturnas y brindar mayor seguridad.

El Municipio renovó el sistema lumínico del Complejo El Sol con la colocación de artefactos con tecnología LED en distintos sectores del predio, incluyendo luminarias en canchas de básquet y fútbol. Las tareas consistieron en la colocación de 9 farolas F-194, 10 artefactos LED, 4 reflectores LED y recambio de luces de sodio por LED. Las labores fueron realizadas por personal de Alumbrado Público.

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"La renovación de la iluminación en el Complejo es parte de una política del gobierno municipal para promover la actividad deportiva en todas las edades. Mejorando estos espacios garantizamos mayor tiempo de permanencia en el predio y más seguridad, asimismo que reducimos el consumo de energía con tecnología eficiente", sostuvo el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Complejo El Sol

"Hace más de 20 años que no se realizan obras de este tipo en el predio. Ahora vamos a dejar un espacio renovado para extender el horario de la cantidad de actividades deportivas que se realizan. Son más de 20 artefactos que nos permiten seguir fortaleciendo éstas políticas de Estado que impulsa la intendenta Rosario Romero en toda la ciudad", sostuvo el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

El predio en la zona oeste de Paraná alberga diariamente a cientos de niños, niñas, adolescentes y adultos realizando alguna actividad deportiva. Para los más niños y juventudes hay fútbol, básquet y vóley en el marco de las Escuela Municipal de Deportes y las colonias de vacaciones de verano. Asimismo los adultos mayores también tienen su espacio deportivo con golf croquet, newcom, tejo, bochas, caminata y gimnasia.

Por su parte la directora del Complejo El Sol, Lorena Murador, manifestó: "El Complejo ha recobrado mucha vida porque todos los días se llena de niños y adultos realizando distintas actividades deportivas. Siempre tratamos que esté en condiciones para que todos lo disfruten, por eso renovamos mobiliario, parquizado y ahora la iluminación, que nos va a permitir extender horarios de uso y mayor seguridad en el espacio".

LED complejo
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