Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

El púgil paranaense Dimas Garateguy se enfrentará este viernes con el bonaerense Luciano Amaya. Televisará TyC Sports desde las 22.

El pugilista profesional paranaense Dimas Garateguy tendrá una nueva presentación en su carrera. Este viernes se subirá al ring en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), donde se enfrentará con el invicto bonaerense Luciano Amaya. El combate forma parte del festival que será televisado por TyC Sports, desde las 22.

El enfrentamiento está pautado a la distancia de ocho asaltos, en la categoría Superligero.

Toty, de 34 años, llega a este compromiso con un récord de 12 triunfos (tres por nocaut) y nueve derrotas (cuatro antes del límite). En el pesaje oficial, el representante del gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe marcó 63,300 kilos.

Por su parte, Amaya, de 22 años, cuenta con un palmarés compuesto por cinco victorias, tres de ellas de manera categórica. Al momento de subirse a la balanza marcó 63,150 kilos.