Uno Entre Rios | Ovación | Dimas Garateguy

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

El púgil paranaense Dimas Garateguy se enfrentará este viernes con el bonaerense Luciano Amaya. Televisará TyC Sports desde las 22.

5 de junio 2026 · 20:11hs
Lucas Amaya y Dimas Garateguy

Lucas Amaya y Dimas Garateguy, cara a cara tras es pesaje.

El pugilista profesional paranaense Dimas Garateguy tendrá una nueva presentación en su carrera. Este viernes se subirá al ring en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), donde se enfrentará con el invicto bonaerense Luciano Amaya. El combate forma parte del festival que será televisado por TyC Sports, desde las 22.

El enfrentamiento está pautado a la distancia de ocho asaltos, en la categoría Superligero.

Dirigentes durante la presentación de la final de la Copa Túnel Subfluvial.

Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Matías Russo corre en el mítico circuito de Misano, este sábado será su la primera final. 

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

Toty, de 34 años, llega a este compromiso con un récord de 12 triunfos (tres por nocaut) y nueve derrotas (cuatro antes del límite). En el pesaje oficial, el representante del gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe marcó 63,300 kilos.

Por su parte, Amaya, de 22 años, cuenta con un palmarés compuesto por cinco victorias, tres de ellas de manera categórica. Al momento de subirse a la balanza marcó 63,150 kilos.

Dimas Garateguy Federación Argentina de Box boxeo TyC
Noticias relacionadas
Scaloni aseguró que Messi evoluciona bien y dio una advertencia sobre los lesionados de la Selección Argentina

Scaloni llevó tranquilidad sobre los lesionados y ratificó la ambición de Argentina en el Mundial 2026

Luck Ra homenajea a Messi en El Último Baile antes del Mundial 2026

Luck Ra homenajea a Messi en 'El Último Baile' antes del Mundial 2026

El argentino se ubicó 15° en las dos tandas de entrenamientos de este viernes.

Franco Colapinto completó su primer día en Mónaco

Rodolfo Arruabarrena, el apuntado en Boca.

Riquelme levantó el teléfono y le ofreció el cargo de DT de Boca a Arruabarrena

Ver comentarios

Lo último

Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

Ultimo Momento
Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

Scaloni llevó tranquilidad sobre los lesionados y ratificó la ambición de Argentina en el Mundial 2026

Scaloni llevó tranquilidad sobre los lesionados y ratificó la ambición de Argentina en el Mundial 2026

Luck Ra homenajea a Messi en El Último Baile antes del Mundial 2026

Luck Ra homenajea a Messi en 'El Último Baile' antes del Mundial 2026

Policiales
Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Ovación
Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

Dimas Garateguy pelea en el estadio de la Federación Argentina de Box

Riquelme levantó el teléfono y le ofreció el cargo de DT de Boca a Arruabarrena

Riquelme levantó el teléfono y le ofreció el cargo de DT de Boca a Arruabarrena

Franco Colapinto completó su primer día en Mónaco

Franco Colapinto completó su primer día en Mónaco

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

La provincia
El Municipio instaló nueva iluminación LED en el Complejo El Sol

El Municipio instaló nueva iluminación LED en el Complejo El Sol

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la misa más grande en Entre Ríos

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

Dejanos tu comentario