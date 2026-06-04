San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

El hecho ocurrió en la localidad de San Benito, cuando un hombre fue baleado en el pecho en la intersección de las calles Crespo y Garabasso.

Un violento episodio ocurrió en la tarde de este jueves en la localidad de San Benito , cuando un hombre de 38 años fue baleado en el pecho en la intersección de las calles Crespo y Garabasso. La víctima falleció instantes después en el centro de salud de su ciudad. El hecho ocurrió poco después de las 17.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un hombre herido por disparos de arma de fuego. La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó que el hombre falleció a raíz de las graves lesiones sufridas.

La Policía trabaja en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los autores.

La Policía de Entre Ríos inició un operativo en la zona y logró identificar a dos hombres. La Policía se tratará de determinar si tuvieron que ver en el ataque. De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de personas que se dedican al cirujeo en el barrio. Los vecinos indicaron que el fallecido vive muy cerca de la zona del hecho.

Desde el Centro de Salud de San Benito confirmaron que el fallecimiento se produjo a las 17.45 y la víctima fue identificada como Víctor Rodolfo Ledesma, domiciliado en calle Santa Fe 958 de San Benito.

Algunos vecinos de la zona indicaron que los Ledesma tenían algunos problemas con personas que viven sobre el arroyo. También manifestaron que en la tarde de este jueves hubo un intercambio de palabras y luego se escuchó un disparo, quedando tendido la víctima en el suelo.