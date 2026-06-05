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Franco Colapinto completó su primer día en Mónaco

Franco Colapinto entrenó este viernes en Mónaco, donde se ubicó 15°. “Creo que el auto nos costó mucho más que en otras carreras”, dijo.

5 de junio 2026 · 17:30hs
El argentino se ubicó 15° en las dos tandas de entrenamientos de este viernes.

El argentino se ubicó 15° en las dos tandas de entrenamientos de este viernes.

La Fórmula 1 completó el segundo entrenamiento en el Gran Premio de Mónaco y Franco Colapinto volvió a terminar en el puesto número 15, al igual que en la práctica uno. Las Ferrari repitieron el dominio, aunque estaba vez Lewis Hamilton fue el más veloz, seguido por su compañero Charles Leclerc y Max Verstappen.

Franco Colapinto
Franco Colapinto corre en Mónaco.

Franco Colapinto corre en Mónaco.

Cuando intentaba mejorar sus registros con los neumáticos blandos en el Alpine, Franco Colapinto llegó exigido en la curva Saint Devote y al intentar corregir la maniobra el auto se deslizó hacia el lado izquierdo haciendo que las ruedas delantera y trasera izquierdas golpearan contra el guardrail pero sin afectar las suspensiones, así el argentino pudo recorrer los restantes tres kilómetros del circuito de Montecarlo para llegar a boxes en donde los ingenieros del equipo de Enstone revisaron la estructura del A526, determinando que no se registraron daños.

El argentino llega de sumar fuerte tanto en Miami como en la carrera de Montreal en Canadá.

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Tras este momento preocupante para Colapinto y sus ingenieros, pudo salir de boxes y continuar su trabajo en el trazado callejero de 3.337 metros para completar la segunda práctica con el tiempo de 1’14”758/1000, siendo la mejor de las 29 que dio en la sesión, demostrando una óptima performance con el uso de neumáticos medios y blandos, hasta que ocurrió el infortunado roce, que no le permitió continuar su evolución en las calles monegascas. Con estas referencias, el pilarense quedó a 261 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 11° en la tanda.

“Creo que el auto nos costó mucho más que en otras carreras. Creo que, en general, no se siente bien y no se siente consistente en todas las vueltas ni en todas las curvas”, comentó Colapinto a ESPN Argentina.

“Eso creo que es lo que más cuesta en una pista como Mónaco, donde es fundamental tener confianza. Tuve muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón. Y cuando bloqueás en un circuito callejero como Mónaco, perdés mucha confianza para afinar fuerte y llevar velocidad en las curvas”, explicó.

Consultado sobre el incidente contra las barreras, Colapinto respondió con humor: “Fue un poco más que un beso, le di un abrazo, pero no se rompió nada. Por lo menos aprendí a pegarle a la pared”, dijo, en referencia también al incidente que protagonizó en Canadá a la salida de su parada en boxes durante la carrera.

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La actividad del Gran Premio de Mónaco continuará el sábado con la tercera y última sesión de entrenamientos antes de una clasificación que será clave para aspirar a un buen resultado el domingo, dadas las dificultades para adelantar en las estrechas calles del Principado.

“Hay mucho por trabajar. Creo que no fue un gran día, pero ojalá que el trabajo de esta noche sea bueno para revertir un poco lo que nos falta y estar mejor mañana”, concluyó Colapinto.

Las Ferrari dominaron en Mónaco

A la inversa de lo ocurrido en la primera sesión, Scuderia Ferrari volvió a mostrarse fuerte en el comienzo del GP de Mónaco y tuvo a Lewis Hamilton como el más rápido de la tanda con 1’13”026/1000 y superando a su compañero, el local Charles Leclerc, por 111 milésimas, consolidando el potencial de las SF26 para esta ronda del campeonato mundial de Fórmula 1, y otra vez con el Red Bull de Max Verstappen en la tercera posición, a 168/1000.

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Luego se escalonaron los Mercedes de George Russell (a 379/1000) y del líder del campeonato Kimi Antonelli (a 503/1000). Posteriormente se ubicaron Isack Hadjar (con el reparado Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (Audi) y Oliver Bearman (Haas), ya a más de un segundo de Hamilton.

En el GP que está celebrando sus 1000 carreras, McLaren no empezó bien el fin de semana, ante una falla que retiró temprano de la pista al campeón mundial Lando Norris, debido a que se quedó sin energía cuando salía del túnel y debió detenerse con su MCL40 con el cual está defendiendo su título.

Este sábado, a partir de la hora 7.30 de Argentina se realizará la tercera y última práctica, y posteriormente desde las 11 la clasificación del Gran Premio monegasco.

Franco Colapinto Mónaco Alpine
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