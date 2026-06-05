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Matías Russo vuelve a correr este fin de semana en Italia

El piloto de Paraná, Matías Russo corre en Misano, Italia dentro de la GT Cup Europe. Este viernes entrenó y quedó segundo con el Porsche 992 GT3 Cup.

5 de junio 2026 · 19:48hs
Matías Russo corre en el mítico circuito de Misano

Matías Russo corre en el mítico circuito de Misano, este sábado será su la primera final. 

El piloto paranaense Matías Russo vuelve a las pistas este fin de semana en una nueva fecha de la GT Cup Europe en el trazado italiano de Misano. Este viernes realizó las primeras prácticas sobre el circuito y al cabo de la tercera práctica se ubicó 2° en la clase Pro Am.

Matias Russo
Matías Russo en Italia.

Matías Russo en Italia.

El representante entrerriano está al comando de un Porsche 992 GT3 Cup del equipo SP Racing Team, con el cual también corrió el año pasado. Esta vez, tiene como compañero de equipo al italiano Stefano Zerbi

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“Salió todo muy a último momento, se dio la posibilidad y vine a correr con un piloto italiano. Llegué anoche –por el jueves– a Italia. Super contento con el puesto dos”, precisó a Ovación.

Después de su competitiva participación junto a Vicky Piria dentro de la divisional Pro-Am de la GT Cup del Campeonato Italiano de Gran Turismo en 2025, Russo volvió al ruedo.

Este sábado de 6 a 6.20 de Argentina tendrá la clasificación, mientras que a las 12.05 será la carrera 1 a un total de 50 minutos de competencia.

Matías Russo Italia Misano
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