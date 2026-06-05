Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

El gobernador de Entre Ríos destacó el legado artístico del Indio Solari nacido en Paraná y envió sus condolencias a familiares, amigos y seguidores

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó este viernes su pesar por la muerte de Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial recordó el vínculo del artista con la provincia y resaltó el impacto de su obra en distintas generaciones.

“Se fue el Indio Solari. Un entrerriano que marcó a generaciones enteras y dejó una huella enorme en la historia del rock argentino”, escribió Frigerio al conocerse la noticia del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además, envió sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del músico: “Mis condolencias a su familia, amigos y a todos los que encontraron en su música una manera de sentir y de vivir”.

La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, fue confirmada este viernes. Tenía 77 años y atravesaba desde hacía años una lucha contra la enfermedad de Parkinson. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión en el ámbito artístico, cultural y político de todo el país.

Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, Solari construyó una trayectoria que trascendió el ámbito musical para convertirse en un fenómeno cultural. Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota primero, y luego junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desarrolló una obra que marcó a varias generaciones y consolidó una de las convocatorias más importantes de la historia del rock argentino.

Su vínculo con Entre Ríos siempre ocupó un lugar especial dentro de su biografía. Aunque desarrolló gran parte de su carrera en La Plata y posteriormente en Buenos Aires, su nacimiento en la capital entrerriana fue recordado por dirigentes, músicos y seguidores tras conocerse la noticia de su muerte.