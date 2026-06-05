Se presentó la gran final de la Copa Túnel Subfluvial

La final de ida de la Copa Túnel Subfluvial será el 26 en el Grella y la revancha el 1 de julio en el Mutio. Patronato y Atlético Paraná van por el título.

Dirigentes durante la presentación de la final de la Copa Túnel Subfluvial.

Se viene la final de la Copa Túnel Subfluvial , certamen organizado por la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). El compromiso de ida se jugará el miércoles 24 de junio en el estadio Presbítero Bartolomé Grella; mientras que el duelo de vuelta será el miércoles 1 de julio en el estadio Pedro Mutio.

Atlético Paraná y Patronato, los dos representantes más importantes de la capital entrerriana, se enfrentarán en una serie que despertó una enorme expectativa entre los hinchas, ya que volverán a verse las caras en una definición luego de más de 23 años, cuando el Gato se impuso sobre su acérrimo rival para coronarse en el campeonato local.

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En esta oportunidad, el Rojinegro y el Decano volverán a verse las caras en duelos a todo o nada. Patronato será local en el primer partido, mientras que Atlético Paraná será el anfitrión en la revancha.

En ambos cotejos podrán asistir las parcialidades de los dos conjuntos, por lo que se espera una verdadera fiesta para el fútbol local.

El clásico más importante de la capital entrerriana tendrá un condimento especial. Por un lado, Patronato buscará defender el título obtenido en la primera edición del certamen.

Por el otro, Atlético Paraná intentará conquistar por primera vez la copa y ratificar el gran momento deportivo que atraviesa tanto en el torneo local como en esta competencia regional.

Lo que es concreto es que, por segundo año consecutivo, el trofeo se quedará en la capital entrerriana, lo cual marca una supremacía de los equipos de la LPF ante sus pares santafesinos.

Belgrano derrotó a Patronato por la LPF

Este viernes se abrió la novena fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Belgrano se impuso como visitante por 1 a 0 sobre Patronato. Luis Flores fue el autor del conjunto Mondonguero.

La fecha continuará el sábado, con el clásico barrial que será trasladado. En el estadio Luis Renaud del Atlético Neuquén Club, Don Bosco será anfitrión de Los Toritos. El partido comenzará a las 15.30 (el preliminar de la categoría Sub 20 desde las 13.30).

En tanto que el grueso de la fecha será el domingo, con los mismos horarios. Los partidos serán San Benito-Club VF (en Argentino Juniors), Ciclón del Sur-Camioneros (en Peñarol), el clásico Instituto-Universitario, Palermo-Argentino Juniors, Oro Verde-Formación Independiente y Neuquén-Peñarol.

La fecha culminará el martes, en los mismos horarios, con el compromiso Sportivo Urquiza-Atlético Paraná.

Por otra parte, el domingo se jugará la novena y última fecha del Torneo Femenino de la LPF. Todos los partidos se jugarán desde las 13, en el predio que posee la entidad.

Los juegos serán Arenas FC-Camioneros, San Benito-Oro Verde, San Benito de Paraná-Atlético Paraná, Club VF-Belgrano. Libre: Neuquén.

Podría darse la consagración del Decano, que se mide con su escolta y actual bicampeón, San Benito de Paraná. El equipo de barrio San Martín podría lograr su primer título en el campeonato femenino de la LPF si logra, al menos, un punto.