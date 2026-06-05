Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

El último recital del Indio en Entre Ríos fue el 12 de abril de 2014. Llovió y fue pura mística con 200.000 personas en el Hipódromo de Gualeguaychú.

Gualeguaychú se transformó en el epicentro del rock nacional el día que Carlos Indio Solari y Los Redonditos convocó a unas 200.000 personas en el Hipódromo local.

El evento, que marcó un récord de asistencia para un show musical en Argentina, representó el reencuentro sobre el escenario de varios de los músicos históricos de los Redonditos de Ricota.

Recital del Indio Solari en Gualeguaychú (9)

La previa fue otro carnaval que desbordó la ciudad. Desde varios días antes, la habitual calma de Gualeguaychú se vio sacudida por una peregrinación que llegó desde los puntos más remotos del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca.

Los peregrinos coparon plazas, calles y el Parque Unzué, transformando la espera en un carnaval de bailes, cantos y asados al paso. A pesar de los temores iniciales de algunos vecinos, los comerciantes aseguraron que el comportamiento de los "ricoteros" fue respetuoso.

Recital del Indio Solari en Gualeguaychú (5)

El operativo de tránsito comenzó a las 8 de la mañana de ese sábado lluvioso para coordinar el ingreso de más de 2.500 colectivos y combis, además de un millar de camionetas.

La seguridad estuvo a cargo de 1.100 efectivos policiales y 360 agentes privados. En el predio de 102 hectáreas, se instalaron 350 baños químicos y ocho puestos sanitarios para atender a la multitud.

Recital del Indio Solari en Gualeguaychú (12)

Barro, frío y mística ricotera

A pesar de que la noche fue fría y el barro cubría gran parte del predio, la euforia no decayó. Los accesos se abrieron a las 16, aunque las demoras y los rodeos provocaron que muchos fanáticos se perdieran el inicio del show. Minutos después de las 22:00, el Indio Solari finalmente se reencontró con su público para presentar su disco “Pajaritos, bravos muchachitos”.

El momento más emotivo de la noche se produjo cuando el saxofonista Sergio Dawi, el baterista Walter Sidotti y el bajista Daniel Bucarelli, integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, subieron al escenario. Juntos entregaron una versión de "Ya nadie va a escuchar tu remera" que desató el carnaval entre los presentes, especialmente entre los más jóvenes que nunca habían visto a los ex-Redondos en vivo, y La Pajarita Pechiblanca, tema grabado en el cuarto disco del Indio Solari con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El espectáculo duró dos horas y contó con una imponente puesta de pantallas psicodélicas y fuegos artificiales.

Recital del Indio Solari en Gualeguaychú (32)

Cifras de una jornada histórica

200.000 personas asistieron al Hipódromo.

personas asistieron al Hipódromo. 151.000 entradas se vendieron oficialmente a 350 pesos cada una.

entradas se oficialmente a 350 pesos cada una. 20 pesos fue el precio promedio del choripán en las calles.

el precio promedio del choripán en las calles. 30 pesos costó el vaso de cerveza o fernet.

el vaso de cerveza o fernet. 1.100 policías custodiaron el evento.

Recital del Indio Solari en Gualeguaychú (33)

Este encuentro no solo rompió las coordenadas del rock argentino por su masividad, sino que reafirmó el vínculo incondicional entre el artista y sus fieles en lo que ya se considera el "pogo más grande del mundo"