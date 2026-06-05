Scaloni llevó tranquilidad sobre los lesionados y ratificó la ambición de Argentina en el Mundial 2026

Ya desde Texas, la sede del primer amistoso, el entrenador Lionel Scaloni dio una conferencia previo al choque con Honduras. Despejó algunas dudas.

Scaloni aseguró que Messi evoluciona bien y dio una advertencia sobre los lesionados de la Selección Argentina

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni brindó su primera conferencia de prensa en Estados Unidos y dejó definiciones importantes sobre el estado físico del plantel, las expectativas para la defensa del título y el presente de Lionel Messi.

Desde Texas, donde la Albiceleste afrontará este sábado un amistoso frente a Honduras como parte de la preparación mundialista, el técnico campeón del mundo se mostró optimista respecto a la recuperación de los jugadores que llegan con molestias físicas.

La palabra de Scaloni

“La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar. En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas”, explicó Scaloni, aunque advirtió que aún no puede garantizar la presencia de todos los lesionados en la cita mundialista.

En ese sentido, fue claro respecto a la confección definitiva de la lista: “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados”.

Sobre el desafío de defender el título conseguido en Qatar, el entrenador aseguró que el grupo está preparado para afrontar las expectativas que genera la condición de campeón del mundo.

“Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión”, sostuvo.

Scaloni también se refirió al amistoso frente a Honduras y destacó la importancia de enfrentar a rivales que permitan sacar conclusiones de cara al debut mundialista.

“Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país”, señaló. Además, reveló que conoce muy bien al entrenador hondureño, José Molina. “Es un gran amigo, fue compañero mío en La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia y trataremos de sacar conclusiones que nos sirvan para el debut”, comentó.

Respecto a la identidad futbolística del equipo, el DT dejó en claro que la Selección mantendrá su esencia, aunque sin cerrarse a variantes tácticas.

“Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo”, afirmó.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando habló sobre Messi y su decisión de disputar una sexta Copa del Mundo. Scaloni reconoció que esperaba un anuncio previo por parte del capitán, aunque destacó la humildad con la que afrontó la convocatoria.

“Yo también esperaba que Messi anunciara que jugaría el Mundial, pero esperó la convocatoria del técnico como cualquier otro jugador”, expresó.

Además, llevó tranquilidad sobre el estado físico del rosarino: “Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado”.

Finalmente, el entrenador se refirió a los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria mundialista y reconoció el difícil momento que representa tomar esas decisiones.

“No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo”, concluyó.

Con el plantel ultimando detalles en suelo estadounidense y la recuperación de los lesionados como principal foco de atención, Argentina transita la recta final de su preparación con el objetivo de volver a pelear por la gloria máxima en el Mundial 2026.