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Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

La iniciativa busca otorgar un alivio fiscal a unos 900 trabajadores por el cierre de la planta La China, de Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay

5 de junio 2026 · 12:49hs
Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Concejales del bloque La Libertad Avanza (LLA) de Concepción del Uruguay proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos. La iniciativa busca otorgar un alivio fiscal a los casi mil empleados afectados por el cierre de la planta La China y tiene como finalidad brindar una respuesta inmediata mediante un alivio fiscal para las familias afectadas.

El proyecto establece la declaración de una emergencia fiscal municipal para los perarios perjudicados, la cual se mantendría vigente mientras la firma continúe cerrada y tendría un plazo máximo de un año desde la sanción de la ordenanza.

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Granja Tres Arroyos (1).jpeg

Entre los beneficios previstos, se contempla la exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y de la tasa de Obras Sanitarias Municipales (OSM), aplicable exclusivamente al inmueble que constituya la vivienda principal del trabajador y su grupo familiar.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán acreditar mediante documentación correspondiente que se desempeñaban en la planta al momento de su cierre, además de demostrar la titularidad o vinculación con el inmueble declarado como vivienda familiar. El trámite se realizaría ante la Comisión Especial de Regularización Fiscal (CERF) del Concejo Deliberante.

Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay

Qué dice el proyecto

El proyecto de Ordenanza que pasó a comisión declara la emergencia fiscal municipal para los trabajadores de la planta avícola La China "por el cese fáctico imprevisto de la producción en dicha planta acaecido el día martes 26 de mayo de 2026". "Emergencia esta que tendrá vigencia, mientras permanezcan de hecho cerradas las puertas de la planta productora mencionada y por el plazo máximo de un año computados desde la sanción de la presente con la salvedades que aquí se establecen".

El artículo 2°, precisa que para que los trabajadores queden eximidos del cobro de las tasas deberán presentar la documentación idónea suficiente ante la Comisión Especial de Regularización Fiscal existente dentro de la órbita del HCD.

En el artículo 4° se dispone que si el trabajador comprendido en el beneficio eximente comienza a prestar servicios en relación de dependencia y subordinación para cualquier otra persona humana o jurídica "deberá así comunicarlo de modo fehaciente a esta Municipalidad y se producirá de pleno derecho la extinción total del beneficio de la exención prevista en la presente Ordenanza".

Se añade que "si así no lo hiciera pesará sobre el mismo la imposibilidad a futuro de gestionar y/o requerir a este municipio el acogimiento a cualquier otro beneficio y o extensión por cualquier atributo municipal". El artículo 5° prevé la creación de un Registro de Defraudadores, en caso de que se dé la situación anteriormente prevista.

Tasas municipales Granja Tres Arroyos Concepción del Uruguay
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