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Luck Ra homenajea a Messi en 'El Último Baile' antes del Mundial 2026

Con alegría, energía, y una letra que presenta referencias significativas a Messi, Luck Ra homenajea al futbolista en su posible último mundial.

5 de junio 2026 · 17:43hs
Luck Ra homenajea a Messi en El Último Baile antes del Mundial 2026

Luck Ra homenajea a Messi en 'El Último Baile' antes del Mundial 2026

Cada vez queda menos para que dé comienzo la competición de fútbol más esperada de los últimos cuatro años: la Copa Mundial de la FIFA. Ya sabemos que el fútbol mueve masas; y en todos los mundiales, el mundo entero se une a un televisor para disfrutar del fútbol de calidad, y acompañar a su selección hasta la posible y ansiada victoria.

Y aunque muchas personas estén deseando dar el pistoletazo de salida al Mundial –y disfrutar del primero de algunos de los jugadores que más están despuntando en el fútbol-, un sabor agridulce invade a muchos otros forofos de este deporte. Y es que es muy probable que este Mundial 2026 sea el último para algunas de las leyendas del fútbol que más seguidores han sumado a lo largo de su trayectoria profesional.

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Entre ellos -además de Cristiano Ronaldo y Luka Modri-, se encuentra el argentino Lionel Messi. Este jugador de 38 años es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de la historia; y a lo largo de su recorrido en este deporte, se ha coronado con infinidad de títulos, y le ha dado millones de alegrías especialmente al FC Barcelona -además de a su selección-.

El último Baile

Así, con motivo de este ‘último baile’ de Messi en el mundial, cuatro artistas argentinos han decidido hacerle un homenaje para despedirse como es debido del jugador que tantos títulos le ha dado a su país -entre ellos, la Copa del Mundo de 2022-.

El artista argentino Luck Ra, junto a otros tres nombres del género urbano de Argentina – Juan Portella, Un Poco de Ruido y RAMKY-, ha sacado la canción que, por excelencia, va a servir de homenaje al último Mundial de Lionel Messi. Así, utilizando la jerga típica de la generación Z para describir que algo está a punto de terminar –The Last Dance-, estos artistas han titulado a esta canción El Último Baile.

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Compuesto por Juan Portella, Luck Ra promocionó este tema con un vídeo en sus redes sociales haciendo guiños muy especiales al fútbol -y claramente a argentina-. Y con un plano nadir (desde el suelo), el vídeo publicado enfocaba a un Luck Ra cantándole a cámara con unas nubes que formaban un número 10 en el cielo –el número de Messi-.

Con alegría, energía, y una letra que presenta referencias significativas y que ilusionarán a todo seguidor de este casi eterno jugador, el cuarteto ha presentado El Último Baile. Y este se presenta como el tema perfecto para disfrutar del fútbol entre amigos, cantarle a Messi, e incluso hacer un guiño especial a otro de los jugadores más queridos del fútbol argentino, Maradona.

Mundial Luck Ra Messi
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