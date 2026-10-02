Lali y Tini: ya se puede ver el video oficial de Like a Virgin en River

El registro oficial ya está disponible en el canal de YouTube de Lali y permite volver a disfrutar de uno de los momentos más destacados en River

El momento que todos esperaban: ya está el video de Lali, Tini y Marilina Bertoldi en River

Ya está disponible en YouTube el video oficial de uno de los momentos más comentados de la última noche de Lali en River. Se trata de “Like a Virgin”, la potente versión que la artista compartió junto a Tini y Marilina Bertoldi frente a más de 80.000 personas.

El registro lleva por título “Lali, TINI, Marilina Bertoldi - Like A Virgin (EN VIVO) / @River - Buenos Aires 2026” y permite revivir una de las presentaciones más especiales del multitudinario show que Lali brindó en el Estadio River Plate.

La canción, originalmente popularizada por Madonna, tuvo una versión completamente atravesada por la identidad de las tres artistas. Lali, Tini y Marilina Bertoldi compartieron el escenario en un encuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche.

La presentación tuvo lugar durante la tercera fecha de Lali en el Monumental en 2026 y marcó, además, el cierre de una etapa artística que comenzó dos años atrás con “Fanático” y que tuvo como eje la era de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

Con el estreno del video oficial, ese momento vuelve a quedar registrado y disponible para quienes estuvieron en River y para quienes ahora pueden verlo completo desde YouTube. El registro recupera la energía del estadio y el encuentro entre tres de las voces femeninas más importantes de la escena argentina actual.

Así, “Like a Virgin” suma otro capítulo a una noche que quedó marcada por la convocatoria multitudinaria, las invitadas especiales y el cierre de una etapa central en la carrera reciente de Lali.