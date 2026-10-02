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Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y figura histórica del rock nacional

Ricardo Soulé falleció a los 76 años, luego de haber anunciado semanas atrás una pausa en sus presentaciones para atravesar un problema de salud.

2 de octubre 2026 · 16:00hs
Ricardo Soulé fue uno de los músicos de la generación fundacional del rock argentino.

Ricardo Soulé fue uno de los músicos de la generación fundacional del rock argentino.

Ricardo Soulé, uno de los nombres fundamentales del rock argentino y fundador de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a las 6.43, a los 76 años. La noticia fue confirmada por su hija María Victoria, también cantante, quien comunicó el fallecimiento del músico, compositor y cantante, protagonista de una trayectoria artística que se extendió durante casi seis décadas.

El deceso ocurrió pocas semanas después de que Soulé anunciara que se alejaría temporalmente de los escenarios y suspendiera sus compromisos públicos debido a un problema de salud.

En ese momento, el artista había decidido no brindar precisiones sobre su estado y pidió respeto por su privacidad mientras atravesaba el proceso junto a sus seres queridos.

A mediados de septiembre, Soulé había expresado su esperanza de poder retomar su actividad artística y regresar a los escenarios una vez superada esta situación.

Luego de aquel anuncio, distintos referentes de la música expresaron públicamente su acompañamiento al artista. Entre ellos estuvieron Guillermo Vadalá, Carca y Fabián Zorrito Quintiero, mientras que su hija Vicky permaneció cerca de él durante sus últimos días.

Ricardo Soulé y una vida dedicada a la música

Ricardo Soulé fue uno de los músicos de la generación fundacional del rock argentino y su trayectoria está estrechamente ligada a Vox Dei. El grupo nació en Quilmes en 1967, inicialmente bajo el nombre Mach 4, con Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Yodi Godoy. Después de una primera etapa dedicada a interpretar canciones en inglés, la banda adoptó definitivamente el nombre Vox Dei y comenzó a componer en castellano. En 1970 publicó Caliente, su primer álbum, que incluyó Presente (El momento en que estás), una de las composiciones más reconocidas de Soulé y un clásico del rock argentino.

Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Rubén Basoalto.

Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Rubén Basoalto.

El momento decisivo llegó en 1971 con La Biblia, una ambiciosa obra conceptual basada en las Sagradas Escrituras que marcó un punto de inflexión para Vox Dei y para el rock argentino. Soulé tuvo un papel central en la concepción del proyecto, que trasladó episodios del Antiguo y el Nuevo Testamento al lenguaje del rock. Tras la salida de Godoy, el grupo quedó constituido como trío y continuó una prolífica producción discográfica con trabajos como Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Es una nube, no hay duda y Vox Dei para Vox Dei.

Su carrera después de Vox Dei

A mediados de los años 70, Soulé comenzó a desarrollar en paralelo su camino como solista y publicó Vuelta a casa, mientras su relación con Vox Dei atravesaba sucesivos alejamientos y reencuentros. Tras la disolución del grupo en 1981, editó Romances de gesta (1982), una obra inspirada en la figura del Cid Campeador, y continuó su carrera con nuevos discos y presentaciones. Vox Dei volvió a reunirse en 1986 con Soulé, Quiroga y Basoalto para presentar nuevamente La Biblia, y esa formación registró luego Tengo razones para seguir, publicado en 1988.

Soulé mantuvo desde entonces una carrera propia, con proyectos como Dolmen y su banda La Bestia Emplumada, mientras regresó en distintas oportunidades al repertorio que construyó con Vox Dei. Guitarrista, violinista, cantante y compositor, desarrolló una obra atravesada por el rock, la literatura y las referencias espirituales. Su nombre quedó especialmente asociado a canciones como Presente y a La Biblia, dos piezas centrales de una trayectoria que se extiende por más de cinco décadas y que convirtió a Vox Dei en una de las bandas históricas del rock argentino.

Ricardo Soulé Vox Dei rock nacional Deceso
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