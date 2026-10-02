Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y figura histórica del rock nacional

Ricardo Soulé falleció a los 76 años, luego de haber anunciado semanas atrás una pausa en sus presentaciones para atravesar un problema de salud.

Ricardo Soulé, uno de los nombres fundamentales del rock argentino y fundador de Vox Dei, murió este viernes 2 de octubre a las 6.43, a los 76 años. La noticia fue confirmada por su hija María Victoria, también cantante, quien comunicó el fallecimiento del músico, compositor y cantante, protagonista de una trayectoria artística que se extendió durante casi seis décadas.

El deceso ocurrió pocas semanas después de que Soulé anunciara que se alejaría temporalmente de los escenarios y suspendiera sus compromisos públicos debido a un problema de salud.

En ese momento, el artista había decidido no brindar precisiones sobre su estado y pidió respeto por su privacidad mientras atravesaba el proceso junto a sus seres queridos.

A mediados de septiembre, Soulé había expresado su esperanza de poder retomar su actividad artística y regresar a los escenarios una vez superada esta situación.

Luego de aquel anuncio, distintos referentes de la música expresaron públicamente su acompañamiento al artista. Entre ellos estuvieron Guillermo Vadalá, Carca y Fabián Zorrito Quintiero, mientras que su hija Vicky permaneció cerca de él durante sus últimos días.

Ricardo Soulé y una vida dedicada a la música

Ricardo Soulé fue uno de los músicos de la generación fundacional del rock argentino y su trayectoria está estrechamente ligada a Vox Dei. El grupo nació en Quilmes en 1967, inicialmente bajo el nombre Mach 4, con Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Yodi Godoy. Después de una primera etapa dedicada a interpretar canciones en inglés, la banda adoptó definitivamente el nombre Vox Dei y comenzó a componer en castellano. En 1970 publicó Caliente, su primer álbum, que incluyó Presente (El momento en que estás), una de las composiciones más reconocidas de Soulé y un clásico del rock argentino.

Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Rubén Basoalto.

El momento decisivo llegó en 1971 con La Biblia, una ambiciosa obra conceptual basada en las Sagradas Escrituras que marcó un punto de inflexión para Vox Dei y para el rock argentino. Soulé tuvo un papel central en la concepción del proyecto, que trasladó episodios del Antiguo y el Nuevo Testamento al lenguaje del rock. Tras la salida de Godoy, el grupo quedó constituido como trío y continuó una prolífica producción discográfica con trabajos como Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Es una nube, no hay duda y Vox Dei para Vox Dei.

Su carrera después de Vox Dei

A mediados de los años 70, Soulé comenzó a desarrollar en paralelo su camino como solista y publicó Vuelta a casa, mientras su relación con Vox Dei atravesaba sucesivos alejamientos y reencuentros. Tras la disolución del grupo en 1981, editó Romances de gesta (1982), una obra inspirada en la figura del Cid Campeador, y continuó su carrera con nuevos discos y presentaciones. Vox Dei volvió a reunirse en 1986 con Soulé, Quiroga y Basoalto para presentar nuevamente La Biblia, y esa formación registró luego Tengo razones para seguir, publicado en 1988.

Soulé mantuvo desde entonces una carrera propia, con proyectos como Dolmen y su banda La Bestia Emplumada, mientras regresó en distintas oportunidades al repertorio que construyó con Vox Dei. Guitarrista, violinista, cantante y compositor, desarrolló una obra atravesada por el rock, la literatura y las referencias espirituales. Su nombre quedó especialmente asociado a canciones como Presente y a La Biblia, dos piezas centrales de una trayectoria que se extiende por más de cinco décadas y que convirtió a Vox Dei en una de las bandas históricas del rock argentino.