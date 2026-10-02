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La Biblioteca Provincial avanza en su modernización tecnológica

La Biblioteca Provincial comenzó a migrar sus registros al sistema Koha bajo el estándar internacional MARC21

2 de octubre 2026 · 14:46hs
La Biblioteca Provincial avanza en su modernización tecnológica

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos avanza en un proceso de modernización tecnológica que busca mejorar la preservación, organización y acceso a su patrimonio bibliográfico. En el marco de las políticas de cooperación impulsadas por su Dirección y contempladas en el Proyecto Institucional Bianual 2026-2027, la institución concretó una primera etapa de migración y normalización de registros junto con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM).

La Biblioteca Provincial incorpora un nuevo sistema para su patrimonio

El trabajo comenzó con un conjunto de registros pertenecientes a la colección del profesor Elio C. Leyes, que fueron incorporados al sistema Koha bajo el estándar internacional MARC21. Se trata de una herramienta que permitirá ordenar la información bibliográfica de acuerdo con parámetros utilizados por instituciones de todo el mundo y facilitar su intercambio con otras bibliotecas.

El proceso representa también una nueva etapa para la institución, que durante la década de 1990 desarrolló el Formato Común para Bibliotecas de Entre Ríos (FOCBER), una herramienta pionera para la automatización y el control de la bibliografía entrerriana. Aquel sistema permitió avanzar en la sistematización de los registros y tuvo un papel importante en el desarrollo bibliotecario de la región.

Con el paso del tiempo, las necesidades tecnológicas y los estándares internacionales fueron cambiando. En ese contexto, la Biblioteca Provincial inició la transformación de sus bases para adecuarlas a los parámetros actuales, sin perder de vista el trabajo realizado durante las décadas anteriores.

La articulación con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno permitirá además ampliar la visibilidad del acervo provincial y compartir información bibliográfica con otras instituciones. De esta manera, los registros de la Biblioteca Provincial podrán integrarse progresivamente a circuitos de consulta que trascienden las fronteras de Entre Ríos.

El proyecto contempla también la capacitación del personal en nuevas prácticas de gestión bibliográfica, el fortalecimiento del control de autoridades de autores locales y la implementación paulatina de Koha sobre el conjunto del patrimonio de la institución. El objetivo es que la modernización tecnológica no sea solamente un cambio de sistema, sino una herramienta para mejorar el trabajo cotidiano y el acceso de la comunidad a las colecciones.

La primera etapa constituye así un paso hacia una biblioteca más conectada e integrada a la red federal de información. La incorporación de herramientas actuales busca facilitar la recuperación de los recursos bibliográficos y democratizar el acceso a un patrimonio que reúne parte de la memoria cultural e intelectual de Entre Ríos.

Los resultados de esta primera migración y el acceso de prueba a la consulta pública en línea ya pueden verificarse en el sistema de consulta de la institución.

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Biblioteca Provincial Patrimonio Sistema
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