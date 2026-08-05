El Harlem Festival confirmó la grilla por día y habilitó la venta de entradas diarias

El festival que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe confirmó el lineup de cada jornada y puso a la venta los pases diarios

La cuenta regresiva para una nueva edición del Harlem Festival continúa sumando novedades. La organización confirmó la programación artística de cada una de las jornadas del sábado 10 y domingo 11 de octubre y anunció la habilitación de los pases por día, una alternativa para quienes prefieran asistir a una sola fecha del evento.

En su octava edición, el festival volverá a realizarse en el predio de la Estación Belgrano de Santa Fe , con una propuesta que reunirá a algunas de las principales figuras de la música argentina y latinoamericana, además de experiencias pensadas para disfrutar durante todo el fin de semana largo.

Grilla por día

Sábado 10 de octubre

La primera jornada estará encabezada por Babasónicos, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, Peces Raros, Coti, Perras on the Beach, Bhavi, Acru, Oney1, Tussiwarriors, Lisandro Skar, Reybruja, BB Asul y Kill Flora.

Domingo 11 de octubre

El cierre del festival tendrá como protagonistas a Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones, Cruzando el Charco, Turf, La T y La M, Los Pericos, La Grecia, Ramma, Taichu, Juana Rozas, Cosmic Kid, Ainda, Sakatumba, La Valenti y Malta Caramelo.

Además de los recitales, Harlem Festival volverá a apostar por una experiencia integral. Entre las novedades de este año, el galpón de la Estación Belgrano se convertirá en un gran club nocturno climatizado con la participación de reconocidos DJs y fiestas nacionales.

La propuesta también incluirá una exhibición de motocross en vivo, activaciones interactivas, juegos, intervenciones artísticas, experiencias inmersivas y un amplio patio gastronómico con opciones para todos los gustos.

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Entradas

Los pases diarios, junto con los abonos generales y VIP, ya se encuentran disponibles a través de Passline, mediante el sitio oficial del festival.

Además, la organización ofrece distintas alternativas de financiación: tres cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y seis cuotas sin interés para clientes de Visa Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

Quienes prefieran comprar sus entradas de manera presencial y en efectivo podrán hacerlo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe) y en Terco Tour (Av. Almafuerte 774, Paraná).

Desde su creación en 2018, Harlem Festival se consolidó como uno de los eventos musicales más importantes de la región, convocando a miles de personas en cada edición y combinando música, arte, gastronomía y experiencias interactivas que impulsan el movimiento cultural y turístico del corredor Santa Fe–Paraná.