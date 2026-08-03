Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Lali confirmó que volverá al estadio de River el sábado 26 de septiembre, luego de reunir a más de 160 mil personas en sus dos primeras presentaciones

El fenómeno Lali continúa creciendo. Después de agotar dos noches en el estadio Monumental de River Plate, uno de los escenarios más grandes de América, la artista pop argentina confirmó una nueva presentación para sus seguidores.

“ La Fiesta del Pop vuelve al Monumental ”, anunció Lali Espósito a través de sus redes sociales. La nueva cita será el sábado 26 de septiembre , en lo que será el tercer show de la cantante en el estadio.

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La venta de entradas comenzará con una etapa exclusiva para clientes del Banco Macro, que podrán acceder desde este miércoles 5 de agosto a las 11 horas con la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés. Una vez agotada esa instancia, se habilitará automáticamente la venta general.

La nueva fecha llega después de dos jornadas inolvidables para la música argentina: los shows realizados el 6 y 7 de julio, que convocaron a más de 160 mil personas y contaron con invitados especiales como Kylie Minogue, Duki, Dillom y Miranda!.

Con esta nueva presentación, Lali volverá a encontrarse con su público en un escenario que ya se convirtió en parte de su historia artística, consolidando un momento clave de su carrera y una celebración del pop argentino a gran escala.