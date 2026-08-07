"Queremos que sea una fiesta": Más Sola que Carola vuelve a Paraná este sábado

La banda se presentará este sábado 8 de agosto, desde las 21, en Limbo Bar (Güemes 1363). Compartirá la noche con Hijos de la Noche

La banda Más Sola que Carola volverá a encontrarse con el público de Paraná este sábado 8 de agosto, cuando se presente desde las 21 en Limbo Bar (Güemes 1363). La noche contará además con la participación de Hijos de la Noche como banda invitada. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Ticketway.

En la previa del recital, el grupo dialogó con UNO y adelantó que el show recorrerá distintas etapas de su historia. "Seguramente vamos a estar recordando nuestras canciones clásicas, las que nos han dado un contrapiso en este cariño que nos tiene la gente. También vamos a tocar las canciones nuevas que editamos en nuestro último material, Servidores, y seguramente habrá una sorpresita con algunas canciones nuevas que dentro de poco vamos a entrar a grabar para el próximo disco", anticiparon.

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La banda destacó que cada presentación representa un desafío especial y que encara cada concierto con la misma intensidad, independientemente del lugar o la trayectoria recorrida.

"Las expectativas son como en cada show: lo afrontamos como si fuese el primero o el último. Sabemos que el público nos está esperando, que está muy eufórico. Nosotros tratamos de llegar de la mejor manera, tocar lo más prolijos posible, disfrutar y que sea una verdadera fiesta, porque estas cosas se comparten justamente para celebrar", expresaron.

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Más allá del repertorio, los músicos aprovecharon para agradecer el acompañamiento que reciben en cada ciudad y el compromiso de quienes siguen a la banda.

"El mensaje para la gente es de agradecimiento. Queremos que sepan que sentimos cada latido de ellos, conocemos la euforia que hay abajo del escenario y el compromiso que tienen con la banda, incluso cuando viajan desde muy lejos para vernos. Nos brindan un amor muy fuerte y muy propio. Solo podemos decirles gracias y que pateen el rock and roll como ellos saben, que lo disfruten", concluyeron.