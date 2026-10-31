Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en una ceremonia íntima en San Telmo, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo argentino.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí rodeados de sus amigos.

La cantante y actriz Mariana “Lali” Espósito y el comunicador Pedro Rosemblat se casaron este sábado por la tarde en una ceremonia íntima realizada en el barrio porteño de San Telmo. Después de casi tres años de relación, la pareja formalizó su unión acompañada por familiares, amigos y reconocidas personalidades del espectáculo argentino.

La celebración tuvo lugar en Casa Carlos, una antigua casona del sur de la Ciudad de Buenos Aires que fue restaurada y acondicionada como espacio para eventos. El establecimiento cuenta con un jardín interior, donde se habría desarrollado la ceremonia civil, lejos de las cámaras y con un reducido grupo de invitados.

Aunque los protagonistas no difundieron fotografías oficiales del casamiento, durante la tarde comenzó a circular una imagen tomada con un teléfono celular que permitió conocer parte del lugar elegido para la celebración.

Invitados famosos y un festejo reservado

La boda reunió a varias figuras vinculadas con la trayectoria artística de Lali. Entre los asistentes estuvieron el rapero Dillom, el actor Peter Lanzani, expareja de la cantante, y las actrices Candela Vetrano y María del Cerro, amigas de la novia y antiguas compañeras de elenco en la recordada serie juvenil Casi Ángeles.

También participó Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, con quien Espósito mantiene una relación de amistad y ha compartido distintos proyectos musicales.

La presencia de estas personalidades despertó el interés de los medios de comunicación, que instalaron móviles televisivos en las inmediaciones del establecimiento para registrar la llegada de los invitados.

Sin embargo, los organizadores procuraron preservar la privacidad del encuentro y evitar que trascendieran detalles de la ceremonia y de la posterior celebración.

Una organización con nombres conocidos

La planificación del casamiento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien desde hace varios años desarrolla una actividad empresarial vinculada con la organización de eventos y celebraciones.

Otro de los protagonistas de la jornada fue el reconocido pastelero Damián Betular, responsable de elaborar la torta de bodas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando trasladaron la preparación hacia el sector donde se encontraban los novios. Un grupo de personas levantó una cortina improvisada, a modo de biombo, para impedir que periodistas y curiosos pudieran observar el diseño.

La particular maniobra reflejó el cuidado que se puso en mantener ciertos detalles del festejo fuera de la exposición pública, pese a la expectativa que había generado el acontecimiento.

Una fecha con significado especial

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron públicamente su relación en enero de 2024, después de varios meses de rumores sobre un posible romance.

Desde entonces, ambos compartieron distintas apariciones públicas, aunque procuraron mantener buena parte de su vida sentimental alejada de los medios.

El anuncio del casamiento llegó a través de una publicación en redes sociales realizada durante los primeros meses de 2026, que rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores.

La elección del 31 de octubre tampoco fue casual. Durante una entrevista con Susana Giménez, la artista había contado que conoció a Rosemblat precisamente en una fiesta de Halloween, celebrada ese mismo día.

De esta manera, la pareja eligió una fecha vinculada con el comienzo de su historia sentimental para dar un nuevo paso en su relación.

La ceremonia cerró una etapa de casi tres años de noviazgo y reunió a sus afectos más cercanos en una celebración que combinó figuras populares, momentos emotivos y una marcada intención de preservar la intimidad.