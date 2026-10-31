Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva

El chofer de la camioneta dio positivo en el control de alcoholemia y quedó detenido imputado por homicidio culposo tras el choque forntal cn una motociclita, en Paraná . A raíz del siniestro vial el motociclista, identificado como Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años , murió en el lugar. Ocurrió en la madrugada de este sábado en calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti .

Según datos policiales el choque ocurrió alrededor de la una cuando el motociclista circulaba en una Yamaha FZ16 y colisionó de frente contra una camioneta Chevrolet LUV que avanzaba en sentido contrario, conducida por un joven de 29 años.

El impacto se produjo al momento en que este intentó sobrepasar a otro vehículo e invadió el carril contrario por el que transitaba la moto. Tras el choque, la camioneta se retiró de la escena. Sin embargo, minutos más tarde, el conductor junto a su acompañante de 27 años y familiares se presentaron de manera voluntaria en la Comisaría Decimocuarta.

Posteriormente, las autoridades dispusieron la realización de los controles de alcoholemia y la extracción de muestras biológicas a los ocupantes del vehículo. El test arrojó un resultado de 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) lo que infringe la Ley Provincial Nº 10.460 de Alcoholemia Cero. En tanto, el acompañante obtuvo un resultado de 0,0 g/l.

Ante estas evidencias, el fiscal de Delitos Complejos, Carla Pereyra dispuso la demora del conductor y se dispuso el traslado del cuerpo de Céspedes a la Morgue de Oro Verde para la práctica de la autopsia.

Intervinieron en el luga Bomberos, personal de Policía Científica y Accidentología Vial para los periatajes.