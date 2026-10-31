Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva

31 de octubre 2026 · 08:43hs
La víctima transitaba por la calle Rondeau

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva
La víctima transitaba por la calle Rondeau

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva 
La víctima transitaba por la calle Rondeau

La víctima transitaba por la calle Rondeau, en Paraná, cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor invadió el carril. Tuvo alcoholemia positiva

El chofer de la camioneta dio positivo en el control de alcoholemia y quedó detenido imputado por homicidio culposo tras el choque forntal cn una motociclita, en Paraná. A raíz del siniestro vial el motociclista, identificado como Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, murió en el lugar. Ocurrió en la madrugada de este sábado en calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti.

Según datos policiales el choque ocurrió alrededor de la una cuando el motociclista circulaba en una Yamaha FZ16 y colisionó de frente contra una camioneta Chevrolet LUV que avanzaba en sentido contrario, conducida por un joven de 29 años.

El impacto se produjo al momento en que este intentó sobrepasar a otro vehículo e invadió el carril contrario por el que transitaba la moto. Tras el choque, la camioneta se retiró de la escena. Sin embargo, minutos más tarde, el conductor junto a su acompañante de 27 años y familiares se presentaron de manera voluntaria en la Comisaría Decimocuarta.

Posteriormente, las autoridades dispusieron la realización de los controles de alcoholemia y la extracción de muestras biológicas a los ocupantes del vehículo. El test arrojó un resultado de 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) lo que infringe la Ley Provincial Nº 10.460 de Alcoholemia Cero. En tanto, el acompañante obtuvo un resultado de 0,0 g/l.

Ante estas evidencias, el fiscal de Delitos Complejos, Carla Pereyra dispuso la demora del conductor y se dispuso el traslado del cuerpo de Céspedes a la Morgue de Oro Verde para la práctica de la autopsia.

Intervinieron en el luga Bomberos, personal de Policía Científica y Accidentología Vial para los periatajes.

Paraná Motociclista Alcoholemia Camioneta
Noticias relacionadas
Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto.

Paraná: dos personas heridas, entre ellas un menor, tras un choque entre una moto y un auto

Manuel Troncoso, participó del acto inaugural del Congreso Internacional de Derecho Administrativo en Paraná.

Manuel Troncoso: "Detrás de un expediente hay derechos, necesidades y personas que esperan algo"

Paraná: avanza la conexión de la Ruta 12 con la Circunvalación y prevén finalizarla en marzo de 2027.

Paraná: avanza la conexión de la Ruta 12 con la Circunvalación y prevén finalizarla en marzo de 2027

Hay gran variedad de objetos de otras épocas para elegir.

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

Ver comentarios

Lo último

Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Ultimo Momento
Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

República Democrática del Congo: brote de ébola ya mató a 5.000 personas

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

Vélez y San Lorenzo se miden con distintos objetivos

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

Policiales
Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Paraná: murió motociclista tras ser colisionado por conductor con alcoholemia positiva

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

Femicidio de Micaela: Wagner señaló a Pavón, dijo que es golpeado en la cárcel y pidió su pena de muerte

No estoy conforme para nada: el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

"No estoy conforme para nada": el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

Fitoterapia en Entre Ríos: el desafío de investigar y valorizar plantas medicinales autóctonas

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

El Festival Internacional de Fotografía regresa a Paraná

SMN: semana cálida e inestable y alerta por tormentas para el domingo

SMN: semana cálida e inestable y alerta por tormentas para el domingo

Presupuesto 2027: Entre Ríos proyecta una inversión de 905.394 millones para infraestructura

Presupuesto 2027: Entre Ríos proyecta una inversión de 905.394 millones para infraestructura

La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación

La Municipalidad de Paraná intensifica operativos de fumigación

Dejanos tu comentario