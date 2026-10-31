Condenaron a cuatro integrantes de la red narco liderada por Airaldi

La Justicia Federal impuso penas de prisión y multas millonarias a quienes cumplían funciones de logística, distribución y resguardo de droga.

La jueza Noemí Marta Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, condenó a cuatro hombres dedicados al tráfico de drogas en Entre Ríos. Las condenas se sellaron mediante el procedimiento de juicio abreviado, instancia en la que los acusados reconocieron formalmente su responsabilidad penal, la calificación legal de sus actos y la veracidad del plexo probatorio reunido por la fiscalía. Todos los sancionados formaban parte de una compleja estructura delictiva dedicada al narcotráfico entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, fecha en que la banda resultó desarticulada tras una serie de allanamientos masivos.

El fallo judicial -al que accedió UNO - dejó explicitado que las actividades de los procesados se desplegaron bajo la órbita organizacional y el liderazgo de Leonardo Roberto Airaldi -condenados en agosto de este año a 12 años de cárcel-, señalado como el organizador y financiador de la red narco. La organización contaba con una subestructura operativa principal orientada al auxilio directo del jefe, así como con diversos núcleos logísticos de menor preponderancia desplegados estratégicamente en los departamentos de Paraná y Diamante para asegurar el transporte, acopio y venta final de los estupefacientes.

La jueza Berros homologó el acuerdo de juicio abreviado. Foto: UNO

La investigación judicial determinó con precisión las tareas que desempeñaba cada uno de los cuatro condenados dentro de la trama criminal:

-Armando Marcelo Balcaza (alias "Manco" o "Negro"): de 32 años de edad, se desempeñaba como capataz de la estancia "El Mirador", un inmueble propiedad de Airaldi ubicado en la localidad de Las Cuevas, departamento Diamante. Integraba el núcleo operativo principal y actuaba como administrador, asistente, colaborador y 'mano derecha' del líder narco, constituyéndose en una pieza fundamental para la logística general de la organización.

-Carlos David Schumacher (alias "Cali"): de 34 años de edad, operaba dentro de una subestructura secundaria como transportador y vendedor de estupefacientes asentado en la ciudad de Paraná, manteniendo vinculación directa con la jefatura para la distribución en dicha capital.

-José Nicolás Godoy (alias "Nico"): de 37 años de edad, cumplía dentro de la subestructura en Paraná las funciones de asistente, transportador y resguardador de tóxicos, encargándose de ocultar y mover las sustancias según las necesidades del grupo.

-Emanuel Enrique Cuello (alias "Coti"): de 44 años de edad, empleado de la Municipalidad de Diamante y trabajador del bar "Mandela" (ubicado en Diamante). Se desempeñaba en un subnúcleo operativo clave centrado en dicho local comercial, donde ejercía el rol de vendedor, asistente y transportador de estupefacientes.

El cuadro probatorio utilizado para sustentar la acusación fiscal provino de un exhaustivo trabajo de inteligencia e investigación que demandó varios años. Las evidencias centrales incluyeron numerosas escuchas e intervenciones telefónicas judicialmente ordenadas, así como tareas de campo, vigilancias y seguimientos.

La sentencia completa

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9. Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Estas labores comenzaron en diciembre de 2018 a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y continuaron desde octubre de 2021 mediante la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos (PER), registrándose múltiples filmaciones, fotografías e informes de inteligencia reportados de manera regular a la causa, acompañados por los testimonios de los efectivos policiales participantes. Al momento de ratificar el acta de juicio abreviado, los cuatro imputados reconocieron expresamente las escuchas incriminatorias y confesaron voluntariamente su participación en los hechos.

Penas impuestas, montos de las multas y reglas de conducta

La sentencia judicial estableció penas diferenciadas de acuerdo al grado de participación y la calificación legal atribuida a cada imputado:

-Armando Marcelo Balcaza fue declarado partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Se le impuso la pena de 4 años y 6 meses de prisión y una multa de $6.660.225. El tribunal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria en el Barrio Paracao de Paraná, autorizándolo a realizar salidas laborales de lunes a sábados (de 3:30 a 14) para trabajar en un frigorífico de Oro Verde, bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

-Carlos David Schumacher fue condenado como autor del delito de comercialización de estupefacientes a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y al pago de una multa de $3.770.125.

-Emanuel Enrique Cuello resultó condenado como partícipe secundario de comercialización de estupefacientes a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y a una multa de $3.770.125.

-José Nicolás Godoy fue sancionado como partícipe secundario de comercialización de estupefacientes a la pena de 3 años de prisión condicional y multa de $3.770.125.

A los tres condenados a prisión condicional (Schumacher, Cuello y Godoy) se les impusieron estrictas reglas de conducta: fijar residencia real, abstenerse de consumir drogas o frecuentar a personas vinculadas con estupefacientes, y someterse al control de la DCAEP, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad y disponerse su alojamiento carcelario inmediato en caso de incumplimiento.

Audiencia y representación legal

En la audiencia del juicio abreviado actuó en representación del Ministerio Público Fiscal el Auxiliar Fiscal Dr. Juan Sebastián Podhainy. La asistencia técnica de los imputados estuvo a cargo de los abogados Dres. Hugo Gemelli y Humberto Franchi (defensa de Balcaza), Dr. Nelson Schlotauer (defensa de Cuello), y Dr. Carlos Cordini (defensa de Godoy y Schumacher). Con esta resolución homologada, la Justicia Federal fijó las condenas de la estructura operativa que asistía a la red de Airaldi.