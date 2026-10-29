El cantante y compositor, Juan Marcelo alcanzó la popularidad con Juan y Juan y dejó su huella en canciones que musicalizaron históricas telenovelas argentinas.

Murió Juan Marcelo, la voz de Juan y Juan que marcó una época en la música argentina

La música popular argentina despide a Juan Marcelo, cantante y compositor que alcanzó la fama en los años 70 como integrante del dúo Juan y Juan. Tenía 82 años y su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Su voz y sus canciones quedaron ligadas a una época de éxitos radiales y recordadas ficciones televisivas.

Juan Marcelo nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, con el nombre de Enrique Raúl de Jesús. Su camino artístico comenzó desde joven, acompañado por su guitarra, hasta que sus presentaciones en la costa atlántica lo acercaron a Juan Eduardo Carballo, con quien formaría una de las duplas populares de la música argentina.

El productor Ricardo Kleinman, creador del ciclo radial Modart en la noche, tuvo un papel importante en el lanzamiento del dúo. Con una propuesta vinculada a la música beat y melódica, Juan y Juan logró instalarse en las radios, los bailes y los programas de televisión.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “¿Hola, qué tal?”, “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor” y “Ahora que soy libre”. Sus melodías y estribillos pegadizos acompañaron a una generación y le dieron al dúo un lugar destacado en la escena musical de aquella década.

Los artistas también participaron en ciclos televisivos como Alta Tensión y Sótano Beat, además de compartir espacios con figuras reconocidas de la música nacional e internacional. El éxito trascendió las fronteras argentinas y los llevó a participar en escenarios del exterior.

Su vínculo con la televisión argentinas

Tras la etapa de mayor popularidad de Juan y Juan, Juan Marcelo desarrolló una carrera solista y profundizó su trabajo como compositor. Uno de los capítulos más recordados de ese recorrido estuvo relacionado con la televisión, donde sus canciones acompañaron historias que forman parte de la memoria popular.

Su vínculo con el género se consolidó a través de Alberto Migré, quien lo convocó para trabajar en la música de Rolando Rivas, taxista, la exitosa telenovela protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

Allí, “Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)” quedó asociada con la historia romántica de sus protagonistas. Su voz también formó parte de otras producciones televisivas, entre ellas Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja.

Además de la música, incursionó en la actuación. Interpretó a Adrián en "Amo y señor", ficción protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, en la que también cantó “Eso me pasa por volar”. Su trayectoria incluyó, asimismo, participaciones cinematográficas en películas como "El profesor patagónico", junto a Luis Sandrini.

La despedida de su compañero de toda la vida

La noticia de su muerte fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su aporte a la música y su relación con las ficciones televisivas.

“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular”, expresó la entidad al despedirlo.

Juan Eduardo Carballo, su compañero en Juan y Juan, también le dedicó un mensaje en las redes sociales. Junto a una fotografía de ambos durante su juventud, recordó el camino que compartieron durante décadas, entre canciones, escenarios y experiencias personales.

“Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca... siempre juntos ”, escribió Carballo en una despedida que reflejó el vínculo construido desde los comienzos de la dupla.

Con su muerte, la música argentina pierde a una de las voces que marcaron los años 70. Su legado permanece en las canciones que atravesaron generaciones y en aquellas melodías que acompañaron historias de amor en la televisión, consolidando un lugar propio en la cultura popular del país.