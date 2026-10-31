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Una familia se autoevacuó en La Paz por la creciente del río

Así lo informó el gobierno a través de un reporte este sábado. Continúan monitoreando la situación hídrica en todo el territorio.

31 de octubre 2026 · 18:56hs
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

El gobierno provincial continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio. Este sábado se informó que no rigen alertas meteorológicos que impliquen riesgos. No se registran personas evacuadas, aunque se reporta una familia autoevacuada en la localidad de La Paz.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones.

Asimismo, se informó que rige una situación verde para todo el territorio, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

LEER MÁS: SMN: semana cálida e inestable y alerta por tormentas para el domingo

Situación por localidad:

CONCORDIA

  • Altura del río: 9.22 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 11.00 mts.
  • Evacuación: 12.50 mts.

COLÓN

  • Altura del río: 5.41 mts ESTACIONARIO.
  • Altura de alerta: 7,10 mts.
  • Evacuación: 7.90 mts.

FEDERACIÓN

  • Altura del río: 2.64 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 3.90 mts.
  • Evacuación: 4.20 mts.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

  • Altura del río: 4.29 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 5.30 mts.
  • Evacuación: 6.30 mts.

GUALEGUAYCHÚ

  • Gualeguaychú: 2.30 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 3.50 mts.
  • Altura de evacuación: 3.80 mts.
  • Boca Gualeguaychú: 2.24 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 2.80 mts.
  • Altura de evacuación: 3.10 mts.

LA PAZ

  • Altura del río: 5.78 mts ESTACIONARIO.
  • Altura de alerta: 5.80 mts.
  • Altura de evacuación: 6.15 mts.
  • Cantidad de autoevacuados: una (1) familia.

HERNANDARIAS

  • Altura del río: 4.97 mts ESTACIONARIO.
  • Altura de alerta: 5.50 mts.
  • Altura de evacuación: 6.00 mts.

PARANÁ

  • Altura del río: 4.33 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 4.70 mts.
  • Evacuación: 5.00 mts.

DIAMANTE

  • Altura del río: 4.67 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 5.30 mts.
  • Evacuación: 5.50 mts.

VICTORIA

  • Altura del río: 4.00 mts ESTACIONARIO.
  • Altura de alerta: 4.60 mts.
  • Evacuación: 4.90 mts.

IBICUY

  • Altura del río: 0.80 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 2.00 mts.
  • Evacuación: 2.30 mts.

La Paz creciente Río
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