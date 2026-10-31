Franco Colapinto se clasificó 12° en el GP Ciudad de México

En la 19° fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, el argentino no logró superar el segundo corte. Este domingo, desde las 17, se correrá la final.

Franco Colapinto señaló el 12.° tiempo en la clasificación del Gran Premio Ciudad de México, 19.ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 que se corre en el autódromo “Hermanos Rodríguez”, circuito en el cual el Alpine A526 le permitió superar el primer corte cronometrado y conseguir en el segundo un registro de 1m17s640, y que no pudo mejorar debido a que el chasis no respondió al cambio realizado tras la práctica.

Uno de los sectores que aún no le ha permitido a Colapinto transitar con seguridad es el tercero que recorre el Foro Sol, en donde el coche desliza por demás y esto le impide contar con la adherencia pretendida para traccionar mejor, tema que deberá resolver con su ingeniero Stuart Barlow y los técnicos de Alpine F1 Team de cara a la carrera de 71 vueltas en el trazado de 4.304 metros.

El piloto argentino sabe que puede conseguir progresar en la pista mexicana y, como es su estilo, buscará aprovechar en la largada con el preciso movimiento para aprovechar la extensa recta principal con el fin de superar rivales evitando roces y colocarse en el Top10 buscando revertir los resultados anteriores y sumar puntos. La labor de su compañero Pierre Gasly, que pudo avanzar hasta el último corte cronometrado en donde quedó 10.°, es una clara muestra que las máquinas de Enstone pueden estar sumando.

Este domingo, a partir de la hora 17 de Argentina, se disputará la competencia la final del Gran Premio Ciudad de México.

Luego de tres años (Hungría 2023), Lewis Hamilton volvió a controlar el tiempo en una clasificación de Fórmula 1 y en México alcanzó la primera con Scuderia Ferrari y la 105.° en su campaña; el británico registró 1m16s514 (a 202,204 Km/h) para conseguir liderar la clasificación y superar por 9/1000 al Mercedes de su compatriota George Russell, seguido este por su compañero Charles Leclerc (a 0s110).

En la planilla quedó cuarto el Red Bull de Max Verstappen ,pero debido al incidente que protagonizó con Liam Lawson el neerlandés penalizará una posición en la grilla de hoy; esto lo beneficiará a Kimi Antonelli quien partirá cuarto y con ello podría conseguir el puntaje para celebrar su título mundial.

Luego se ubicaron Lando Norris, Isack Hadjar, Lawson, Arvid Lindblad y Pierre Gasly, completando las mejores posiciones de esta clasificación mexicana.