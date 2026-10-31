Copnaf: equipos se capacitan sobre nuevo régimen penal juvenil

Equipos de Libertad Asistida, centros cerrados y coordinaciones departamentales del Consejo Provincial de Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) , junto a representantes del servicio penitenciario; participaron de una jornada técnica con especialistas de la ONG Corporación Opción, de Chile. El objetivo fue conocer metodologías de trabajo y comenzar a analizar qué herramientas pueden aportar para fortalecer la provincia ante los cambios que propone la ley nacional 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil.

"La nueva ley amplía el universo de adolescentes que pueden ingresar al sistema penal y eso nos exige prepararnos. Queremos que nuestros equipos tengan herramientas para responder de manera especializada ante las distintas situaciones que puedan presentarse. Esta instancia nos permite conocer experiencias, revisarlas desde nuestra práctica y analizar qué podemos adaptar a Entre Ríos", señaló la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack.

Durante la jornada se trabajó sobre herramientas concretas para la intervención con adolescentes y jóvenes en contacto con el sistema penal. Entre ellas, metodologías para establecer compromisos y objetivos de trabajo, abordar el trato entre pares, trabajar sobre la motivación y la justicia restaurativa. También se presentaron experiencias socioeducativas orientadas a sostener o recuperar la vinculación con la educación, adaptando la intervención a las características y necesidades de cada adolescente.

El fortalecimiento de estas capacidades forma parte de la adecuación que requiere el nuevo régimen penal juvenil. La ley nacional 27.801 contempla distintas respuestas y establece que la privación de libertad debe ser excepcional, por lo que la preparación provincial involucra tanto a los dispositivos cerrados como a las intervenciones que se desarrollan en medio libre, entre ellas Libertad Asistida. Para la provincia, este proceso implica preparar infraestructura, pero también equipos especializados y herramientas que permitan responder de manera diferenciada según cada situación.

La actividad da continuidad a la asistencia técnica propuesta por UNICEF que comenzó esta semana con una primera instancia de intercambio institucional en conjunto con defensores, jueces y magistrados. El trabajo permitirá seguir revisando las prácticas actuales y evaluar la incorporación y adaptación de nuevas metodologías al contexto entrerriano.