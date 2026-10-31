Despidieron a 84 trabajadores de una empresa de maquinaria agrícola en Santa Fe

La empresa Plantium despidió a 84 trabajadores de su establecimiento en Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

La crisis de la industria de maquinaria agrícola sumó un nuevo capítulo esta semana con el cierre temporal de la planta de Plantium y Gentec en Villa Constitución, Santa Fe, y una fuerte reducción de personal.

La compañía argentina, reconocida por sus desarrollos tecnológicos para el campo, despidió a 84 trabajadores de su establecimiento santafesino, mientras que las desvinculaciones también alcanzaron a empleados de Rosario. Su propietario, Jorge Gentili, habló con la prensa al respecto con el objetivo de brindar certezas y aseguró que la intención es retomar las operaciones con una estructura más pequeña, de entre 60 y 70 personas.

La palabra del CEO

El propietario y CEO de ambas compañías reconoció públicamente la gravedad de la situación y explicó que llegó a un límite después de varios meses de intentar mantener la actividad mediante endeudamiento y búsqueda de inversores.

“Es imposible, pensé que lo íbamos a sortear, vino Expoagro y no pasó nada, Agroactiva tampoco y seguía endeudándome. No vendíamos la cantidad que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más. Ya no puedo seguir”, expresó Gentili ante la prensa que se acercó a la sede de Villa Constitución.

El empresario aseguró que su intención no es abandonar definitivamente el negocio, sino reformular la compañía para continuar operando con una dotación considerablemente menor. Sin embargo, reconoció que actualmente no dispone de los recursos necesarios para afrontar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos.