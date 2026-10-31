El paranaense ratificó la supremacía en la tanda clasificatoria y se quedó con los 3 puntos en la Clase 2. Este domingo la series largarán desde las 10.05.

Como era de esperar, los tiempos se bajaron en la segunda tanda de clasificación de la 11ª y anteúltima fecha del Campeonato 2026 del Turismo Nacional Clase 2, que se lleva a cabo en el autódromo de Concordia. Sin embargo, nadie pudo bajar de la cima a Exequiel Bastidas (Toyota Yaris). El entrerriano, líder del campeonato, ratificó la supremacía que había ejercido en la 1ª sesión clasificatoria y logró su 3ª “pole position” de la temporada y la 4ª en la categoría.

Bastidas estableció un registro de 1m52s029 para su mejor vuelta al circuito entrerriano de 4.700 metros y bajó en 0s761 el tiempo de la primera clasificación. El piloto del Ale Bucci Racing, que este año había sido el “poleman” en el “Oscar Cabalén” de Córdoba y en Termas de Río Hondo, superó por 0s112 a Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris), que había sido 4º en la primera tanda clasificatoria.

Exequiel Bastidas hizo la pole en Concordia

Clase 2: Exequiel Bastidas hizo la pole en Concordia

Francisco Coltrinari (Peugeot 208), que mejoró su registro en 0s784 y mantuvo la 3ª posición, quedó a 14 puntos de Bastidas cuando quedan 102 en juego. En tanto, la diferencia del entrerriano con Tomás Vitar (Nissan March), que ganó 3 lugares (de 7º a 4º) al bajar en 0s543 su tiempo, es de 17 unidades.

Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) también avanzó 3 posiciones para situarse 5º, aunque la diferencia con Bastidas llegó a los 82 puntos y el rafaelino todavía debe la victoria. En cambio, Martín Leston (Peugeot 208), que avanzó del 13º al 8º lugar, se quedó sin posibilidades matemáticas, ya que la diferencia con el líder es de 105 unidades y hay 102 en disputa.

Las series en el circuito entrerriano de 4.700 metros se disputarán este domingo. La 1ª se largará a las 10:05, con Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) y Tomás Vitar (Nissan March) en la 1ª fila. Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) y Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 10:30. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 10:55, con Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Renzo Blotta (Peugeot 208) en las mejores posiciones de largada.

Turismo Nacional: Clase 3

Julián Santero se coronó campeón 2025 del TN Clase 3 sin haber logrado ninguna “pole position”. Esta temporada, el mendocino logró la 1ª “pole” del año cuando más la necesitaba, ya que los 3 puntos conseguidos ayer en el autódromo de Concordia le permiten alimentar la ilusión de retener la corona. Una ilusión que se potencia a partir de la complicada clasificación que tuvo Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), el líder del campeonato, en esta 11ª y anteúltima fecha.

El mendocino del Ambrogio Racing, que había sido 4º y 1º en los entrenamientos realizados en el circuito entrerriano de 4.700 metros, obtuvo su 11ª “pole position” en la Clase 3 y la 1ª desde El Villicum 2024 gracias a un tiempo de 1m48s789. Facundo Chapur (Honda Civic), que se encuentra 3º en el certamen, quedó a sólo 0s057 de Santero y repitió el 2º puesto de clasificación de Mendoza.

“Creo que la clave fue el trabajo en el segundo entrenamiento: probamos algunas cosas que quería probar hace un par de carreras buscando ser más rápido. Siempre es lindo hacer la pole, más allá de los puntos, pero en este caso eran más importantes los puntos”, sostuvo Santero en AM590 Continental y Campeones Radio.

El campeón 2021 y 2025 del TN Clase 3 descontó 3 puntos y quedó a 40 de Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) cuando quedan 102 en juego. El arrecifeño del Salvita Racing se vio complicado por el aceite que dejó el VW Vento de Sebastián Gómez y clasificó 13º a 1s310 de la “pole”, lo que constituye su peor resultado en esta instancia de la temporada 2026.

Mauricio Lambiris (Ford Focus), uno de los 5 pilotos que mantienen posibilidades matemáticas de ser campeón, se ubicó 4º a 0s243, mientras que Alfonso Domenech protagonizó su mejor clasificación con el Honda Civic, auto con el que corre desde Oberá. El pergaminense, compañero del uruguayo en el MG-C Pergamino Competición, fue 5º a 0s643. Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), el restante candidato al título y el que mejores antecedentes tiene en Concordia, fue el que peor clasificó entre los aspirantes al cetro (14º a 1s370).

Este domingo se disputarán las series en Concordia, con un recorrido pactado de 5 vueltas cronometradas. La 1ª se largará a las 11:20, con Julián Santero y Mauricio Lambiris bien adelante.