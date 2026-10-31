Premio Fray Mocho Ensayo ya tiene ganador

Se realizó este viernes el anuncio del ganador del Premio Fray Mocho en la Casa Natal de Fray Mocho, en Gualeguaychú. El jurado también otorgó dos menciones honoríficas. La convocatoria fue impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El acto contó con la presencia del secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello; el intendente, Mauricio Davico; la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez; el director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola; el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo.

El jurado estuvo integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué. En su fundamentación, destacaron el rigor de la investigación, la profundidad crítica y la calidad literaria del ensayo ganador, dedicado a reconstruir la vida, el pensamiento y la obra de Juan José Manauta.

Además de la obra premiada, el jurado otorgó dos menciones honoríficas. La primera correspondió a Las escenas periféricas, de Guillermo Meresman, residente en Paraná, y la segunda a Las tres efes de Francisquillo, de Américo Schvartzman, de Concepción del Uruguay.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó que por primera vez el anuncio se realizó en Gualeguaychú, ciudad natal de Fray Mocho. También valoró el trabajo conjunto con las autoridades locales para establecer una sede de la Editorial de Entre Ríos en la casa del escritor. "Es un momento que esperan todos los escritores de la provincia", expresó, y remarcó la importancia de sostener este reconocimiento e impulsar políticas culturales con presencia federal.

Por su parte, Davico manifestó su satisfacción por la elección de Gualeguaychú como sede del anuncio y destacó la trayectoria literaria de la ciudad. Además, expresó su deseo de que las futuras ediciones del premio también tengan su ceremonia en la Casa Natal de Fray Mocho.

Armándola se refirió a las novedades de esta convocatoria, que por primera vez permitió presentar los trabajos de manera digital, además de mantener la modalidad presencial. Según explicó, esta alternativa "facilitó la participación de los escritores y permitió incrementar la cantidad de obras recibidas".

De acuerdo con las bases del certamen, la obra de Ulrich será publicada por la Editorial de Entre Ríos en una tirada de mil ejemplares, que se incorporarán al catálogo de publicaciones provinciales.

El Premio Literario Fray Mocho, establecido por la Ley Provincial N° 7823, constituye el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Entre Ríos. La realización del anuncio en Gualeguaychú vinculó esta nueva edición con el legado de José S. Álvarez, conocido como Fray Mocho, en la casa donde nació y que actualmente alberga una sede de la editorial provincial.