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Sportivo Urquiza es semifinalista de la Supercopa de la Liga Paranaense

La V Azulada igualó con Peñarol y avanzó rumbo al título de la Liga Paranaense. En la próxima ronda se medirá con Neuquen.

31 de octubre 2026 · 20:09hs
La V Azulada sigue en camino en la Supercopa de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

La V Azulada sigue en camino en la Supercopa de la Liga Paranaense.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya tiene a los ocho equipos que lucharán por los títulos que están en juego en la etapa final del año. Sportivo Urquiza fue el último clasificado a la semifinal de la Supercopa, al eliminar como local a Peñarol tras igualar 1 a 1 e imponerse con un global de 3 a 2.

El Tricolor golpeó primero a través de Félix Giménez, quien de penal puso en ventaja al equipo de barrio Pirola, forzando a la definición por penales. Sin embargo, la V Azulada llegó al empate a los 38 minutos del complemento, por intermedio de Junior Rodríguez y se metió entre los cuatro mejores gracias a la victoria 2 a 1 obtenida como visitante en la ida.

De esta manera, las semifinales de la Supercopa serán Neuquen-Sportivo Urquiza y Patronato-Club VF, elencos que se enfrentarán a ida y vuelta siendo locales los equipos mencionados en primer lugar.

Por otra parte, también se definió al último semifinalista de la Copa de la Liga. Es Instituto, que superó en una vibrante serie que se definió por penales a Camioneros. Tras igualar 3 a 3 en Villa Uranga el partido de vuelta (la ida había terminado 2 a 2), la Gloria se impuso 4-3 desde los 12 pasos.

Así, las semifinales quedaron conformadas de la siguiente manera: Los Toritos-Belgrano e Instituto-Universitario. Se jugará con el mismo sistema que la Supercopa.

La Sub 20 de la Liga Paranaense

Además, quedaron establecidos los cruces de la categoría Sub 20 de la Liga Paranaense. Por la Supercopa jugarán Don Bosco-Neuquen y Sportivo Urquiza-Patronato; mientras que por la Copa de la Liga se enfrentarán Camioneros-Belgrano e Instituto-Universitario,

En ambos certámenes, el criterio de definición será similar a los que se utilizan en Primera.

Liga Paranaense Sportivo Urquiza Peñarol Fútbol
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