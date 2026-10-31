"Genera cercanía entre el Estado y el vecino": destacaron el operativo Entre Ríos con Vos.

El programa Entre Ríos con Vos acercó el Estado a los barrios de Paraná con trámites, servicios y atención de organismos provinciales en el Club Peñarol.

El programa provincial Entre Ríos con Vos se desarrolló este viernes en el playón del Club Peñarol , donde, de 14 a 17, vecinos y vecinas de distintos barrios de Paraná pudieron acceder a trámites, consultas y prestaciones de organismos provinciales sin necesidad de solicitar turno previo.

La jornada contó con el acompañamiento de las vecinales Carlos Pellegrini, Mitre, 33 Orientales, Libertad y Pirola, además de otras organizaciones barriales de la zona.

Entre Ríos con Vos llegó a Peñarol: "Es importante generar cercanía con los vecinos"

Durante el operativo se ofrecieron diferentes servicios, entre ellos gestiones vinculadas al DNI, pasaportes y Registro Civil, vacunación y controles de salud. También hubo asesoramiento sobre viviendas, impuestos y servicios, así como espacios de orientación educativa y capacitaciones laborales. La propuesta permitió concentrar distintas áreas del Estado en un mismo lugar, facilitando el acceso de la comunidad a prestaciones y respuestas a sus inquietudes.

Virginia Gómez, presidenta de la Vecinal Carlos Pellegrini, dialogó con UNO y destacó la importancia de la llegada del programa al sector. Explicó que, si bien el dispositivo se realizó en el Club Peñarol, ubicado dentro de la jurisdicción de la Vecinal Libertad, el espacio limita también con las vecinales Pirola, 33 Orientales y Carlos Pellegrini, mientras que la Vecinal Mitre también fue invitada y participó de la jornada. "Valoramos este programa porque genera cercanía entre el Estado y el vecino, permitiendo concretar trámites y evacuar consultas en el mismo barrio", expresó.

En ese sentido, Gómez destacó que el área de mayor concurrencia fue el Registro Civil. "Esto pone de manifiesto que el derecho a la identidad sigue siendo una prioridad fundamental para nuestra comunidad", sostuvo. Asimismo, agradeció especialmente a los integrantes de la Vecinal 33 Orientales por acompañar la jornada y a todos los vecinos que se acercaron a participar.

Por su parte, Julio Signe, vicepresidente de la institución, consideró que la actividad tuvo un balance positivo. "Considero que este evento que hemos organizado con la Provincia y con la Vecinal Carlos Pellegrini ha sido una propuesta interesante. Espero que pueda sostenerse en el tiempo y que los vecinos puedan arribar a diferentes lugares, como está planteado en este espacio", manifestó, destacando la importancia de dar continuidad a este tipo de iniciativas.

También Diana Badaracco, referente de la Vecinal Carlos Pellegrini, valoró la propuesta y la posibilidad de acercar diferentes organismos a los barrios. "Este evento que se ha organizado por la Provincia es realmente positivo en la manera de llegar a la gente, de darle lugar para que pueda hacer sus reclamos, sus dudas y poder agilizar los trámites, ya sean administrativos, técnicos o también vinculados con la salud", señaló.

Finalmente, Badaracco remarcó la importancia de sostener y replicar estos dispositivos en distintos sectores de la ciudad. "El apoyo es para que esto se siga repitiendo en cada lugar de Paraná y llegue a todos los vecinos", expresó.

La jornada dejó en evidencia el valor del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y las organizaciones vecinales, que cumplen un papel fundamental como nexo entre las instituciones y la comunidad. A través de este tipo de operativos, el Estado busca fortalecer su presencia territorial, facilitar el acceso a derechos y garantizar que los vecinos puedan resolver distintas gestiones sin tener que trasladarse a otras dependencias.