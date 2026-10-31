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Paraná: Halloween presente en las ferias

Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos, talleres, música y golosinas

31 de octubre 2026 · 11:33hs
Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos

Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos, talleres, música y golosinas
Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos

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Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos

Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos, talleres, música y golosinas
Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos

Por Haloween las Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán propuestas para los más chicos y sus familias con juegos, talleres, música y golosinas

Sabores de la Feria ofrecerá actividades especiales por Halloween. La Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud tendrán este sábado una propuesta dedicada a los más chicos y sus familias con juegos, talleres, música y golosinas. Será de 17:00 a 22:00. Es impulsada por el Municipio.

"En los dos mercados municipales más importantes encontrarán propuestas ligadas a la celebración de Halloween. Es una fecha que concita mucho público que redunda en la posibilidad de ventas para los locales comerciales", manifestó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Estas iniciativas, aseguró el funcionario, buscan “complementar la actividad diaria propia de los locales comerciales con la realización de distintos tipos de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, como forma de motorizar la afluencia de público”.

“La jornada se enmarca en la campaña Elegí Acá, propuesta por el municipio para favorecer las compras a nivel local, que busca reivindicar el trabajo y generar empleo”, indicó Bustamante.

El sábado 31, de 18:00 a 22:00, la feria ubicada en calles Salta y Nogoyá ofrecerá para los más chicos y la familia iniciativas en todos los pasillos. "Todos los puestos van a tener golosinas para hacer el Dulce y Truco, un taller de dibujo en el pasillo central, distintos juegos, el desfile de disfraces y el concurso con premios para niños. Invitamos a todas las familias", comentó Constanza Cullen, del local Parientes del Bar.

En tanto que el Mercado Sud diagramó distintas actividades para los más chicos el sábado de 17:00 a 19:00. Cecilia Elizalde, de Cosas Imposibles, completó: "Vamos a tener variadas actividades, como música, cuentos y juegos y una estación embrujada para estampar remeras o armar sus disfraces. Los invitamos a participar", sostuvo.

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