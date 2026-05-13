Falleció Juan Veronesi, reconocido ambientalista entrerriano

Juan Veronesi habría ingresado con síntomas cardiológicos al hospital Centenario, donde falleció. Fue referente de los reclamos en Gualeguaychú

El destacado luchador de la Asamblea de Gualeguaychú tenía 90 años.

El destacado luchador de la Asamblea de Gualeguaychú tenía 90 años.

Juan Veronesi falleció este miércoles. Fue un activo miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú desde el comienzo del conflicto por la radicación de las pasteras Ence y Botnia -hoy UPM- a la vera del río Uruguay.

Según confirmaron fuentes hospitalarias, habría ingresado con síntomas cardiológicos al servicio de guardia del hospital Centenario, donde falleció antes del mediodía de este miércoles. Tenía casi 90 años.

Veronesi 2

Activo y convocante

Integró la Unión de Asambleas Ambientales Ciudadanas (UAC) desde hace más de 20 años, y fue un activo divulgador de la problemática ambiental, protagonizando convocatorias como el Grito Blanco y la Marcha al Puente Internacional General San Martín.

Docente y emprendedor

Juan nació en la zona de Las Piedras en Pehuajó Norte, fue un docente rural que desarrolló su actividad durante mucho tiempo en varias provincias argentinas, como Santa Fe, Buenos Aires y Formosa, y regresó a Gualeguaychú en el año 2001.

Se asentó en la ciudad de Pueblo General Belgrano junto a su compañera Gilda, llevando adelante un emprendimiento familiar de conservas y demás productos bajo el sello Regionales Veronesi, según publicó Radio 2820. Ambos dedicaron buena parte de sus vidas en las últimas décadas a la lucha ambiental.