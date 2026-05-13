River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

El partido se jugará desde las 21.30 en el Estadio Monumental. River viene de ganar ante San Lorenzo y Gimnasia ante Vélez.

River y Gimnasia jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario clasificó agónicamente tras ganarle a San Lorenzo en la tanda de penales y recibe ahora al Lobo, que jugando casi todo un tiempo con diez jugadores logró tachar a Vélez a domicilio. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Leandro Rey Hilfer y cuyo ganador se verá las caras ante el vencedor de Rosario Central-Racing.

Eduardo Coudet sigue sin poder encontrar la mejor versión del Millonario, que si bien sólo perdió dos encuentros desde la llegada del nuevo entrenador, nunca terminó de convencer a pesar de algunos buenos rendimientos aislados. Contra el Ciclón los de Núñez no pudieron aprovechar el hombre de más que tuvieron durante más de 90 minutos y acabaron sufriendo hasta el final.

El ganador de este encuentro se enfrentará en la siguiente fase al vencedor del cruce entre Racing y Rosario Central, que se jugará el mismo día pero dos horas antes. Sea cual sea el ganador, River sería el local en la semifinal en caso de una victoria, en cambio el Tripero llevaría la serie a La Plata de jugar con los de Avellaneda, pero caso contrario deberá ir a la provincia de Santa Fe.

Coudet tendrá a todas sus piezas disponibles para este encuentro, por lo que, si bien no dio ninguna confirmación, se espera que pare el mismo once el que salga desde el arranque, con Santiago Beltrán en el arco (y la vuelta de Franco Armani al banco de suplentes), Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella (única duda en defensa) y Marcos Acuña en el fondo. Mientras tanto, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván conformarían la mitad de la cancha, y el puesto de enganche sería para Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero, que con su gran actuación podría meterse a la alineación. Facundo Colidio y Sebastián Driussi estarían en la delantera.

Por su parte, el cuadro de La Plata llega en un gran momento de forma que le permitió ganar en fila sus últimas siete presentaciones, todas con un factor común: la llegada de Ariel Pereyra a la dirección técnica como interino tras el despido de Fernando Zaniratto. El Pata consiguió extraordinarios resultados que podrían hacerlo quedarse de forma definitiva tras romper un récord en la Primera División del fútbol argentino, ya que nadie en este siglo había tenido sus desempeños.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en enero de este año, por este mismo Torneo Apertura. En esa ocasión, la Banda se quedó con el encuentro por 2 a 0 con un doblete de Juan Fernando Quintero. Cabe destacar que Gimnasia jugó con un hombre menos por la expulsión de Manuel Panaro a los diez minutos y luego terminó con nueve en el último minuto, aunque en el inicio de la segunda mitad Matías Viña también fue echado por una infantil doble amarilla.

La probable formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Gimnasia vs. River , por el Torneo Apertura

Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Hora: 21.30.

TV: ESPN Premium/ TNT Sports Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Monumental.