Natalie Pérez llega a Paraná para presentar "Casa", su nuevo disco

La cantante y actriz Natalie Pérez se presentará en Paraná con “Casa”, su quinto álbum de estudio, en el marco de una gira nacional que recorrerá distintas ciudades del país. El show será el sábado 7 de noviembre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

La cantante y actriz Natalie Pérez se presentará en Paraná con “Casa”, su quinto álbum de estudio, en el marco de una gira nacional que recorrerá distintas ciudades del país. El show será el sábado 7 de noviembre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas se encuentran a la venta a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro. Además, habrá 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Con “Casa”, Natalie Pérez presenta una etapa artística atravesada por una búsqueda más personal y libre. El disco reúne 12 canciones que recorren distintos géneros y climas, desde una identidad musical que evita las etiquetas y apuesta por la cercanía emocional.

La propuesta en vivo traslada ese universo al escenario en un formato donde la conexión con el público ocupa un lugar central. Acompañada por su banda, la artista construye un espectáculo en el que las canciones toman nuevas dimensiones y se transforman a partir del encuentro con la audiencia.

El repertorio incluirá las composiciones de “Casa”, junto a temas que marcaron distintas etapas de su recorrido musical. La puesta buscará combinar momentos íntimos con pasajes de mayor intensidad, en una experiencia atravesada por la sensibilidad y la energía de sus interpretaciones.

El álbum fue grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco, Montevideo, y contó con la producción de Diego Matturro. El trabajo representa un nuevo momento creativo para Natalie Pérez y reafirma una identidad artística cada vez más definida dentro de la escena musical argentina.

En paralelo a su carrera como actriz, Natalie Pérez logró consolidarse en los últimos años como una de las voces más reconocidas del pop argentino, con una propuesta marcada por la frescura, la versatilidad y un vínculo cercano con su público.