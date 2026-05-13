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Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Bomberos y Policía Científica realizan pericias para determinar cómo se originó el incendio en Concordia donde murieron dos hermanos.

13 de mayo 2026 · 10:20hs
Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

Concordia se ha visto profundamente conmovida por un hecho trágico, cuando en la tarde-noche de este martes un incendio se cobrara la vida de dos hermanos de corta edad. El siniestro se desató en un departamento del primer piso en el barrio Dos Naciones, en la zona de La Bianca, dejando además al progenitor de las víctimas en estado crítico.

El alerta ingresó a las 19:30, movilizando de inmediato al personal de la Comisaría Sexta. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un escenario desesperante: vecinos intentaban sofocar las llamas mientras el fuego se propagaba con rapidez por la vivienda.

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Imagen ilustrativa.

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

En un acto de urgencia, los policías rescataron del interior del departamento a Abel, de 6 años, y Alma, de 5. Ante la falta de tiempo, ambos fueron trasladados inconscientes en un patrullero hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos y las maniobras de reanimación, se confirmó el fallecimiento de ambos menores a los pocos minutos de su ingreso.

El padre de los niños, un hombre de 38 años, también resultó gravemente afectado por el siniestro. Fue trasladado de urgencia al mismo nosocomio, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica debido a severas quemaduras en sus vías respiratorias e inhalación de humo.

Según consignó Concordia Policiales, el fiscal José Arias, a cargo de la investigación, se hizo presente en el inmueble para coordinar las tareas de Policía Científica, Bomberos Zapadores y Voluntarios. En declaraciones a la prensa local, Arias precisó: “hay dos personas fallecidas, dos menores de edad, y el padre de ambos está internado actualmente en el hospital Masvernat. Recién se ingresó a la casa y ya está trabajando personal de pericias para determinar la causa del incendio”.

Incendio en Concordia

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Investigan el origen del incendio

Por su parte, el jefe de la Comisaría Sexta, Juan Barboza, brindó detalles sobre los primeros minutos de la intervención: “Alrededor de las 19:30 fuimos comisionados por la sala de comando al barrio Dos Naciones por un principio de incendio. Cuando llega el móvil policial ya había vecinos colaborando y ayudando en el lugar”.

El funcionario policial relató la gravedad del cuadro con el que se toparon los agentes: “se retiró a los dos menores y fueron trasladados de urgencia en un móvil policial debido a la gravedad del caso. Minutos después se confirmó el fallecimiento de ambos”. Respecto al progenitor, añadió que “el padre también fue derivado en ambulancia por haber inhalado humo”.

Actualmente, las autoridades mantienen el área bajo resguardo para completar las tareas de planimetría y fotografía. Según indicó Barboza, “Bomberos y Criminalística continúan trabajando para establecer las causas del incendio y cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda”. Hasta el momento no se han aventurado hipótesis oficiales sobre el origen del foco ígneo que terminó en esta tragedia para la capital del citrus.

Incendio Niños Concordia
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