Una mujer de Paraná denunció a una constructora de Steel Framing por incumplimientos, demoras y obra inconclusa pese a pagos y contrato.

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron.

Una mujer de Paraná denunció públicamente a una empresa constructora dedicada al sistema Steel Framing por presuntos incumplimientos en la construcción de su vivienda . El caso se conoce luego de la publicación realizada por UNO sobre otra damnificada que aseguró haber entregado un automóvil como parte de pago por una casa que nunca fue terminada.

En diálogo con UNO , la mujer contó que firmó contrato con la firma en abril del año pasado, con el objetivo de construir una vivienda sobre la casa de una persona de su entorno para dejar de alquilar junto a su hija.

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Ya son varios los damnificados: otra denuncia contra una empresa constructora de Paraná

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"Yo buscaba hacerme una casa porque tengo una nena y quería invertir en algo propio. Me convencieron porque el sistema era rápido y limpio", relató.

Según explicó, conoció a la empresa porque un contacto construía con ellos y veía avances en esa obra. Además, un familiar también había contratado el servicio, lo que le generó confianza. "Te endulzan el oído", expresó.

La denunciante aseguró que la vivienda tenía un costo inicial de 15 millones de pesos y que entregó seis millones como anticipo para reducir las cuotas del financiamiento, pactado en 60 meses. Para afrontar el proyecto, incluso tomó un préstamo bancario.

"Saqué un préstamo bancario para poder tener mi casa y que mi hija tenga su habitación. Estoy pagando algo que no tengo. Jugaron con mi plata y con la ilusión de una", lamentó.

De acuerdo a su testimonio, el contrato establecía un plazo de entrega de dos meses y medio. Sin embargo, sostuvo que las demoras comenzaron desde el inicio y que recién en agosto colocaron parte de la estructura metálica.

"Levantaron solo los perfiles arriba del techo de mi casa, sin platea ni nada. Después, con las tormentas, la estructura se cayó varias veces. Vinieron como cinco veces porque la construcción se derrumbaba", afirmó.

La mujer describió la situación como "re peligrosa" debido a que vive en una zona transitada y temía que algún elemento pudiera caer sobre personas que circulaban por el lugar.

"Hasta que la volvieron a poner más o menos bien y ahí quedó parada. Hoy sigue igual, con los palos puestos y nada más", señaló.

También aseguró que durante meses recibió promesas incumplidas sobre la continuidad de la obra. "Todos los días era 'mañana vamos', y nunca aparecían", indicó.

En uno de los episodios que más la alarmó, contó que un trabajador permaneció toda una jornada sin poder avanzar porque no habían llevado materiales. Según relató, el empleado le comentó que llevaba un año trabajando para la empresa y que "nunca veía una casa terminada".

"Ahí empecé a moverme con abogados porque yo seguía pagando y ellos no cumplían con el contrato", sostuvo.

La damnificada inició este año acciones legales para rescindir el acuerdo y dejar de abonar las cuotas. Además, presentó una denuncia en Defensa del Consumidor y envió una carta documento a la empresa.

"Quisieron negociar por teléfono, pero yo necesitaba una respuesta formal. Me dijeron que no tenían plata para abogados", afirmó.

Por otra parte, aseguró haber hablado con una persona que inicialmente le había generado confianza para contratar a la empresa. "A él sí le levantaron la casa, pero dice que por dentro hicieron un desastre", comentó.

Finalmente, cuestionó duramente el accionar de los titulares de la firma y aseguró que existen más damnificados. "Ahora me entero de que hay muchísima gente en la misma situación y siguen haciendo lo mismo", concluyó.