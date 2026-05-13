A 80 años del Estatuto Siciliano: la comunidad que mantiene viva su identidad en Paraná

Este viernes 15 de mayo se cumplen 80 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Sicilia. Descendientes sicilianos en Paraná conmemoran esta fecha.

Este viernes 15 de mayo se cumplen 80 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Sicilia, un hecho histórico que marcó el nacimiento de la Región Siciliana como la primera región autónoma de Italia, incluso antes de la conformación de la República Italiana. La fecha no sólo tiene un profundo significado político e institucional para la isla mediterránea, sino también un fuerte valor simbólico para millones de descendientes sicilianos dispersos por el mundo, entre ellos una numerosa comunidad radicada en Paraná.

El Estatuto fue promulgado el 15 de mayo de 1946 por el entonces rey Humberto II de Saboya, en un contexto de fuertes reclamos autonomistas tras la Segunda Guerra Mundial. A través de ese decreto, Sicilia obtuvo amplias facultades legislativas, administrativas y financieras, consolidando una identidad histórica y cultural diferenciada dentro de Italia.

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Aniversario del Estatuto Siciliano

Ocho décadas después, el Estatuto continúa siendo el principal sostén de la autonomía siciliana y un símbolo de pertenencia para quienes mantienen vivas las raíces de la isla fuera de Europa.

Eco Siciliano

La fecha también fue instituida como el Día del Inmigrante Siciliano en el Mundo, en homenaje a las miles de familias que emigraron durante distintas etapas históricas hacia América, especialmente a países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, llevando consigo sus costumbres, tradiciones, gastronomía y valores culturales.

Comunidad siciliana en Paraná

En Paraná, la presencia de descendientes sicilianos tiene una fuerte impronta histórica y cultural. Desde 1988 funciona la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas, espacio dedicado a preservar y difundir la identidad de la isla a través de actividades culturales, encuentros y propuestas comunitarias.

Uno de sus emblemas es el programa radial “Eco Siciliano con las regiones de Italia”, que se emite todos los domingos de 9 a 11 por LT14, convirtiéndose en un puente entre las raíces italianas y las nuevas generaciones entrerrianas.

Comunidad Siciliana en Paraná Este 15 de mayo se cumplen 80 años del estatuto Siciliano

Además, Paraná mantiene un hermanamiento con la ciudad siciliana de Leonforte, vínculo que refuerza los lazos históricos y culturales entre ambas comunidades.

Desde la asociación destacan que el espíritu de esta conmemoración no sólo apunta a recordar un hecho político, sino también a reivindicar el valor de la inmigración y el legado que dejaron quienes llegaron a Argentina en busca de nuevas oportunidades.

La influencia siciliana todavía puede verse en apellidos tradicionales, recetas familiares, celebraciones populares y expresiones culturales que forman parte de la identidad de muchas familias de la capital entrerriana.

A 80 años de aquel Estatuto histórico, Sicilia reafirma su identidad autónoma y, al mismo tiempo, fortalece el abrazo con sus comunidades en el exterior, donde la memoria, la cultura y las tradiciones continúan vivas generación tras generación.