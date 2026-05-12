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Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

El hecho ocurrió en el complejo habitacional Dos Naciones del barrio La Bianca en Concordia. El padre de los menores permanece internado en grave estado.

12 de mayo 2026 · 21:19hs
Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

Dos menores fallecieron este martes luego de un incendio registrado en un departamento del barrio La Bianca, en Concordia. Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar bajo las directivas del fiscal José Arias. Investigan si las muertes fueron provocadas por inhalación de monóxido de carbono.

Según la información preliminar, el foco ígneo se produjo en una de las viviendas del complejo habitacional y las víctimas son dos menores de edad, una niña de 5 años y el nene de 6.

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Además, el padre de los niños (de 38 años) fue trasladado y está internado en grave estado, presentando quemaduras en las vías aéreas y permanece con asistencia respiratoria mecánica.

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento

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Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales bajo las directivas del fiscal José Arias, quien interviene en la causa.

De manera preliminar, se investiga si los fallecimientos fueron consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono durante el incendio.

Vecinos que intentaron sofocar el fuego, afirmaron que las llamas, se habría iniciado producto de una estufa, pero los peritos establecerán las precisiones del caso. Las versiones indican que el padre llegaba de trabajar e intentó salvarlos al ver las llamas, pero terminó con quemaduras graves y pelea por su vida en la UTI del Hospital Masvernat.

Concordia Incendio La Bianca Niños
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