Plan de contingencia invernal en Paraná: coordinan esfuerzos para asistir a quienes viven en la calle

Representantes de organismos provinciales y del municipio de Paraná se reunieron para articular acciones conjuntas que garanticen los derechos y la salud de personas en situación de calle

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos llevó a cabo una reunión este martes con el objetivo de coordinar la asistencia integral a las personas en situación de calle en Paraná. El encuentro buscó establecer mecanismos de trabajo conjunto entre diversos organismos del Estado provincial y municipal ante la inminente llegada del invierno y el descenso de las temperaturas.

Durante la jornada, las autoridades y profesionales presentes abordaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a quienes habitan en el espacio público para prevenir consecuencias graves derivadas del clima. Entre los ejes centrales de la discusión se destacaron el diseño de intervenciones ante emergencias de salud y salud mental, el abordaje de los consumos problemáticos y la gestión de la demanda de alojamiento en el refugio municipal y otras residencias locales.

Como resultado del intercambio, el MPD propuso formalmente la creación de una mesa de trabajo que permita articular respuestas oportunas y directas en el territorio. Asimismo, se hizo hincapié en la situación crítica de las mujeres víctimas de violencia en situación de calle y la urgencia de contar con recursos materiales y humanos suficientes para cubrir las demandas actuales.

La reunión fue coordinada por la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera, y la trabajadora social Luisina Franco.

Reunión asistencia personas en situación de calle

Participación multisectorial

El encuentro contó con una amplia convocatoria que incluyó a especialistas y autoridades de las áreas de: Salud y Salud Mental, Desarrollo Humano, Discapacidad y Mujeres, Abordaje de Consumos Problemáticos, el refugio municipal y la Policía de Entre Ríos, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Personas Mayores.

Continuidad

Las instituciones acordaron dar continuidad a este esquema de articulación interinstitucional para asegurar el resguardo de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad extrema