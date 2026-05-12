Una multitudinaria convocatoria se registró en la ciudad de Paraná, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria a nivel nacional. La movilización, que se replica en cientos de puntos en todo el país, tiene como objetivo exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento.
Paraná: masiva marcha en defensa de la Universidad Pública
En Paraná, la marcha en defensa de la Universidad Pública tiene como objetivo exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento.
12 de mayo 2026 · 19:15hs
La misma fue aprobada por el Congreso de la Nación y la gestión de Javier Milei se niega sistemáticamente a acatar, pese a que existen fallos judiciales de por medio.
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La movilización en Paraná
En la capital entrerriana, una extensa columna de docentes, no docentes, estudiantes, egresados y autoconvocados marchan por las calles de la capital entrerriana.
La movilización tiene surge debido a que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario porque sostiene que la norma no establece de dónde sacar los recursos para los aumentos establecidos.