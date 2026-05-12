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Paraná: masiva marcha en defensa de la Universidad Pública

En Paraná, la marcha en defensa de la Universidad Pública tiene como objetivo exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento.

12 de mayo 2026 · 19:15hs
En Paraná se realiza una masiva marcha en defensa de la Universidad Pública. 

En Paraná se realiza una masiva marcha en defensa de la Universidad Pública. 

Una multitudinaria convocatoria se registró en la ciudad de Paraná, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria a nivel nacional. La movilización, que se replica en cientos de puntos en todo el país, tiene como objetivo exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento.

La misma fue aprobada por el Congreso de la Nación y la gestión de Javier Milei se niega sistemáticamente a acatar, pese a que existen fallos judiciales de por medio.

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Piumato prevé reunirse con los integrantes del STJ, como lo hizo en 2023 cuando al frente estaba la jueza Susana Medina. Foto de archivo.

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La movilización en Paraná

En la capital entrerriana, una extensa columna de docentes, no docentes, estudiantes, egresados y autoconvocados marchan por las calles de la capital entrerriana.

La movilización tiene surge debido a que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario porque sostiene que la norma no establece de dónde sacar los recursos para los aumentos establecidos.

Paraná Marcha Universidad pública
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