Pasión, sacrificio y sueños: Echagüe rumbo al Nacional de Natación

Donatella Grubert y Justina Gómez representarán a Echagüe en el Nacional de Infantiles y Menores de Natación que se desarrollará en Buenos Aires.

El Atlético Echagüe Club se prepara para participar del Campeonato Nacional de Infantiles y Menores de Natación, que se desarrollará del 10 al 13 de junio en el Complejo Acuático Olímpico FENEBA Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El AEC estará representado por las nadadoras Donatella Grubert y Justina Gómez. Las deportistas de la institución ubicada en calle 25 de Mayo 555 llevarán adelante distintas actividades con el objetivo de reunir los recursos económicos necesarios para afrontar la competencia nacional.

Una de las iniciativas será la venta de alfajores santafesinos. La media docena tendrá un valor de 6.000 pesos. Además, las atletas organizaron una rifa cuyo costo será de 3.000 pesos por número. Quienes deseen colaborar podrán comunicarse al 3435231286 o realizar una transferencia al alias Sol.vaca.85, a nombre de Nadia Soledad Vaca.

Testimonio del formador del semillero de Echagüe

“La subcomisión de natación siempre realiza pequeños eventos. En esta oportunidad organizaremos una venta de alfajores santafesinos. El club nos brinda la pileta para entrenar y recientemente realizó una importante puesta en valor del natatorio. La pileta de invierno quedó en muy buenas condiciones”, destacó Carlos Scocco, entrenador del AEC, en diálogo con La Mañana de La Red.

Justina competirá en pruebas de crol y espalda, especialidad en la que ha conseguido destacados resultados en torneos disputados en Mar del Plata, San Juan, Buenos Aires y Santiago del Estero. Por su parte, Donatella sobresale en las modalidades de crol y pecho.

Natacion Echagüe 2 Justina Gómez y Donatella Grubert representarán a Echagüe en Parque Roca. UNO / Aldana Martínez

“Ellas integran la categoría Menores, destinada a nadadores de 11 y 12 años. Practican natación desde muy pequeñas y todavía tienen mucho potencial por desarrollar. Estos campeonatos fortalecen su formación, aumentan las ganas de seguir creciendo en la disciplina y también les permiten mejorar sus marcas personales. Entrenan de lunes a sábado, dos horas diarias. La preparación es muy sacrificada”, resaltó Scocco.

Donatella tiene como referente a Sofía Garces, destacada nadadora surgida en el natatorio de Echagüe con experiencia internacional y proyección olímpica.

“Sofía comenzó a nadar en Echagüe cuando tenía ocho años. En los últimos años pasó a Unión de Santa Fe porque allí cuenta con una pileta de 50 metros. Actualmente integra un programa de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Últimamente compitió en Europa y también se dedica a las pruebas de aguas abiertas”, explicó el entrenador, quien lleva más de seis décadas ligado a la actividad.

Una vida dedicado a la formación de la natación

“Son muchísimos años en la disciplina, más de 60 años vinculados a la natación”, señaló el experimentado formador. “Sigo al lado de la pileta porque esta profesión y este deporte son mi pasión. También fui nadador durante muchos años y, además, trabajo en el club de toda mi vida”, agregó.

Scocco definió a Echagüe como una extensión de su hogar. “El club siempre fue el patio grande de mi casa. En mi infancia vivía a media cuadra y me pasaba todo el día en Echagüe”, afirmó, con un toque de nostalgia. “Después hice toda una carrera como entrenador, y todavía sigo intentando mejorar el nivel competitivo de nuestros nadadores. Hoy la competencia es muy exigente, con grandes entrenadores y deportistas en todo el país. Eso elevó mucho el nivel nacional y trato de transmitirles esos valores a los chicos para que puedan seguir creciendo, a pesar de los difíciles tiempos económicos”, concluyó.