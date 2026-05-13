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Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

“Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa", expresó Tevez.

13 de mayo 2026 · 14:28hs
Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Talleres de Córdoba anunció la salida de Carlos Tévez del cargo de entrenador luego de quedar afuera del Torneo Apertura en los octavos de final en la derrota contra Belgrano en el clásico.

El Apache, que había llegado de emergencia ante la repentina salida de Diego Cocca a mediados del 2025, se marchó por “la finalización del contrato vigente” y la T deberá designar un DT de emergencia de cara al duelo de 16avos de final de la Copa Argentina.

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“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, informó la T este miércoles en un comunicado, donde destacó que el Apache “logró el objetivo planteado” luego de “un difícil semestre” en un “contexto deportivo adverso”.

Video

En un video publicado en las cuentas oficiales del club, Tevez declaró tras el preámbulo del presidente Andrés Fassi, quien le agradeció por haberse hecho cargo del equipo en un momento delicado: “Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa. Pasé un año muy, muy lindo porque los procesos son hermosos. Hoy los caminos se separan porque es lo que el club y yo, en este caso, decidimos en común acuerdo. Agradecerte a vos por darme esta posibilidad de dirigir a este club tan grande como es Talleres. Hay amigos que dejo en el club, que es muy importante. Me trajeron para salvarlo del descenso y hoy lo dejamos en copa internacional. Para mí es una satisfacción enorme, como bien dijiste, es un hasta luego, ojalá nos volvamos a cruzar en el camino para darnos un abrazo”.

Tevez video Talleres
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