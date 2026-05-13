Patria y Futuro de Concordia repudió la suspensión de fondos para la planta potabilizadora, criticó al Gobierno nacional y exigió la restitución de la obra.

Patria y Futuro de Concordia repudia la suspensión de fondos para la planta potabilizadora.

El espacio político Patria y Futuro de Concordia expresó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno nacional de retirar la partida presupuestaria destinada al Sistema de Agua Potable de la ciudad, en el marco de la paralización de la obra de la planta potabilizadora.

En un comunicado, la agrupación alineada con el espacio que impulsa al gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la medida como un "nuevo golpe" para la ciudad y advirtió que afecta directamente a una infraestructura considerada clave para garantizar el acceso al agua potable.

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Críticas al Gobierno nacional por la paralización de una obra clave de agua potable en Concordia

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Según el documento, la obra de la planta potabilizadora resulta "una necesidad urgente e impostergable" para miles de vecinos y vecinas, especialmente en los barrios periféricos de la ciudad, donde se registran desde hace años dificultades en el acceso al servicio.

El comunicado sostiene que la eliminación de los fondos responde a una lógica "centralista" y cuestiona las decisiones tomadas desde el Gobierno nacional, particularmente desde el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, al considerar que priorizan el ajuste fiscal por sobre obras de infraestructura básica.

"Se trata de una inversión esencial para garantizar un derecho humano básico", señala el texto, que enfatiza que el acceso al agua potable no puede depender de decisiones administrativas o presupuestarias, sino que debe ser garantizado de forma permanente.

Finalmente, Patria y Futuro Concordia exigió la restitución inmediata de los fondos y la reactivación de la obra, advirtiendo que la paralización profundiza desigualdades y posterga el desarrollo de la ciudad. El comunicado fue firmado por Oscar Imbelloni, referente del espacio en Concordia.