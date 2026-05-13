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El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

El intendente Francisco Azcué convocó para el lunes 18 de mayo a una reunión del Comité Operativo de Emergencias ante el posible impacto de El Niño.

13 de mayo 2026 · 11:15hs
El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, convocó para el próximo lunes 18 de mayo a una reunión del Comite Operativo de Emergencias con el objetivo de analizar el posible impacto del fenómeno climático “El Niño” en la región.

Según se informó desde la Municipalidad de Concordia, el encuentro se desarrollará a las 10 de la mañana y contará con la participación de los integrantes del COE para coordinar estrategias preventivas y acciones conjuntas.

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La convocatoria se da en el marco de los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional que advierten sobre una posible consolidación de la fase cálida del fenómeno climático durante los próximos meses.

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El posible escenario climático

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por el SMN, actualmente existe un 61% de probabilidad de que el fenómeno de “El Niño” comience a consolidarse durante el trimestre mayo-julio y se mantenga a lo largo del año.

Según se indicó desde el organismo meteorológico, este escenario podría generar precipitaciones superiores a los valores normales en distintas zonas del centro y norte argentino. En ese contexto, desde el Municipio señalaron que Concordia y la región del Litoral podrían verse directamente afectadas por lluvias abundantes y eventuales crecidas vinculadas al comportamiento climático.

La reunión convocada por el Ejecutivo municipal tendrá como eje principal el análisis de estos posibles escenarios y la planificación de medidas de mitigación ante eventuales contingencias.

Durante el encuentro del Comité Operativo de Emergencias, la Municipalidad informará además sobre las distintas obras y tareas que se vienen desarrollando desde el inicio de la actual gestión. Según se precisó en la información oficial, las acciones ejecutadas tienen como finalidad reducir el impacto que podrían provocar precipitaciones intensas o crecidas del río Uruguay.

Además, desde el Ejecutivo local se brindarán detalles sobre un proyecto que actualmente se encuentra en etapa de gestión y que apunta a buscar “una solución de fondo al problema de las crecientes”.

El fenómeno de “El Niño” suele estar asociado a un incremento de precipitaciones en distintos puntos del país y especialmente en regiones atravesadas por cursos de agua como el río Uruguay.

Concordia El Niño
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