Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Los primeros equipos de Talleres, en la B1 en Tucumán, y Estudiantes, en la B2 en Neuquén, competirán desde el miércoles hasta el domingo.

Estudiantes tendrá su estreno esta tarde, a las 17, contra Regatas Andino de Mendoza.

Talleres debutará este miércoles. A las 12 se enfrentará con Puerto Belgrano de Bahía Blanca.

Talleres y Estudiantes serán los equipos masculinos que representarán a la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) en una importante competencia nacional que se disputará durante estos días: la Súper Liga de Hockey (SLH) de Caballeros, la cual se desarrollará desde este miércoles hasta el domingo.

El elenco Rojo competirá Fase 1 de Caballeros B1 NOA de la SLH que se llevará a cabo en Tucumán; mientras que el cuadro Albinegro participará de la Fase 1 de Caballeros B2 Sur de la SLH que se jugará en Neuquén.

Talleres se presenta en Tucumán

La plantilla que se prepara en el campo de deportes Toribio Ortiz de Paraná competirá en la Zona A, junto con Club de Hockey San Jorge de Centenario, Old Lions RC de Santiago del Estero y Puerto Belgrano de Bahía Blanca.

El debut de Talleres será este miércoles, ante Puerto Belgrano; el jueves se medirá con San Jorge y el viernes cerrará la primera fase contra Old Lions. Sus tres partidos fueron fixturados a las 12, en la cancha de Tucumán RC.

En la Zona B participarán Alemán B de Mendoza, San Vicente HC de San Luis, La Salle de Santa Fe y Los Tarcos de Tucumán.

Los dos mejores de cada grupo se medirán en las semifinales del sábado (1° de la Zona A vs 2° de la Zona B y 1° de la Zona B vs 2° de la Zona A), al igual que los dos peores que se medirán para el reposicionamiento (3° de la Zona A vs 4° de la Zona B y 3° de la Zona B vs 4° de la Zona A). Las semifinales serán el sábado; mientras que la final y los partidos por el tercer y cuarto puesto, por el quinto y sexto; y séptimo y octavo se desarrollarán el domingo para cerrar los torneos.

CAT Hockey M Talleres debutará este miércoles. A las 12 se enfrentará con Puerto Belgrano de Bahía Blanca. Prensa Talleres

El plantel de Talleres está integrado por Lautaro Aguirre, Leandro Arrúa, Facundo Buiatti, Juan Capdevila, Axel Cuatrin,Tomás Duré Garioni, Joaquín Gómez Ramos, Agustín Lago, Emiliano Miño, Bautista Rivera, Bautista Salta, Santiago Sánchez, Tomás Sánchez, Felipe Schmidt, Aarón Schlotaher,Tiago Schroeder, Matías Seip, Eric Suquilvide y Joaquín Vich. Mientras que en el cuerpo técnico están Martín Vich (entrenador), Gastón Benavídez (preparador físico) y Horacio Valarini (jefe de equipo).

Estudiantes juega en Neuquén

Quienes se entrenan en el predio El Plumazo estarán en la Zona B con Los Perales HC de General Roca, Independiente de Neuquén y Regatas Andino de Mendoza.

Estudiantes tendrá su estreno este miércoles, a las 17, con Regatas Andino; el jueves, a las 15.20, se medirá ante Independiente; y cerrará la primera fase el viernes, a las 15.20, con Los Perales. Los partidos serán en el estadio de la Federación Neuquina de Hockey.

En la Zona A competirán Social Hockey de La Rioja, Banco Nación de Mendoza y Uncas RC de Tandil.

El formato de competencia es similar en Tucumán.

CAE Hockey M Estudiantes tendrá su estreno esta tarde, a las 17, contra Regatas Andino de Mendoza.

La nómina de Estudiantes está compuesta por Juan Francisco Bizai, Matías Cabrera Ibáñez, Guillermo Del Moral, Dimas Franco, Ignacio Godina, Pablo Godina, Roberto Ingui, Gonzalo Longo, Vicent Martínez, Roberto Navarro, Genaro Panetta, Daniel Romero, Valentín Ruiz Díaz, Román Serra, Darío Soutus, Marcos Soutus, Lucas Soutus y Martín Soutus. El cuerpo técnico está integrado por Juan Manuel Ibarra (DT), Emilce Arias (PF) y Osvaldo Ruiz Díaz (JE).

La Federación Entrerriana de Hockey convoca a Sub 19

La FEH convocó a todas las instituciones afiliadas para participar del proceso de conformación del Seleccionado Entrerriano Sub 19 de Caballeros, con el objetivo de armar el plantel que participará en el Torneo de Selecciones, que se desarrollará en la ciudad santafesina de Rosario, del 17 al 20 de septiembre. Los clubes deberán recomendar sus jugadores. Las prácticas iniciarán el lunes 18, de 21.30 a 23, en La Tortuguita del Paraná Rowing Club. Los entrenamientos se desarrollarán todos los lunes, a la misma hora y lugar.