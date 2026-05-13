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Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios tras nuevo acuerdo nacional

Entre Ríos queda incluida en el convenio nacional que prohíbe el ingreso a estadios a deudores alimentarios morosos.

13 de mayo 2026 · 14:23hs
Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios tras nuevo acuerdo nacional.

Entre Ríos: deudores alimentarios no podrán ingresar a estadios tras nuevo acuerdo nacional.

El Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio de colaboración que refuerza los controles de acceso a los espectáculos deportivos en todo el país. El acuerdo, rubricado el martes 12, establece que no podrán ingresar a los estadios las personas incluidas en los registros de deudores alimentarios morosos.

La medida fue formalizada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. El objetivo central es integrar las bases de datos de ambas jurisdicciones para fortalecer el programa Tribuna Segura y ampliar su alcance operativo.

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Entre Ríos queda incluida en el nuevo sistema que bloquea el acceso a estadios a deudores alimentarios

Cuota alimentaria.jpeg

Como parte de la implementación, se aplicará la restricción de ingreso amparada en la Ley N° 269 de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica la incorporación de unas 13.000 personas al sistema de control. La nómina incluye deudores registrados en la Ciudad y en diversas provincias del país, entre ellas Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde ambos gobiernos destacaron que la iniciativa amplía los criterios de admisión a los estadios, incorporando el incumplimiento de obligaciones alimentarias como causal de restricción, además de los antecedentes penales o contravencionales. En ese sentido, remarcaron que se trata de una medida orientada a reforzar el cumplimiento de derechos básicos.

El trabajo conjunto prevé además la interoperabilidad de los sistemas de información y la coordinación operativa entre jurisdicciones, con el objetivo de optimizar los controles en eventos masivos. Del acto también participaron funcionarios de las áreas de Seguridad y Justicia de Nación y Ciudad.

Entre Ríos estadios Cuota Alimentaria
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